/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Dukly patří mezi hlavní favority FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a svoji roli potvrzují už od začátku nové sezony. Po osmi odehraných zápasech je parta z Julisky na děleném prvním místě s Vyškovem, stejný počet bodů má i třetí Táborsko. Svěřenci trenéra Petra Rady drtí většinu soupeřů silným útokem, ale v posledních třech zápasech se zlepšila hlavně obrana – výhry 1:0 s Jihlavou a bezbrankové remízy v Příbrami a doma s Líšní to jen potvrzují. „Potřebovali jsme zlepšit obranu. Chceme hrát o postup, musíme na to být připravení,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník Pavel Moulis. Ten si také pochvaluje, že Dukla navázala na povedené jarní výkony.

Reprezentační přestávku trávíte na děleném prvním místě tabulky. Dá se říct, že bylo ve vašich silách, aby to bylo ještě o něco lepší?

Pokazili jsme si to hlavně doma s Vyškovem, ta prohra nás hodně mrzí. Mohli jsme brát víc i z posledních dvou zápasů, kdy jsme vyšli gólově naprázdno.

Kterou z těch dvou remíz 0:0 berete za větší ztrátu?

Hlavně doma s Líšní jsme měli vyhrát. V Příbrami je to těžké pro každého soupeře, nějakou sílu má.

Trenér Dukly Petr Rada komentuje bezbrankovou remízu s Líšní:

Nicméně vstup do sezony se dá označit za výborný. V čem je Dukla lepší třeba oproti minulému podzimu, který naopak nebyl vůbec povedený?

Minulou sezonu se tvořil svým způsobem nový kádr, přišla spousta nových hráčů, nový trenér. První půl rok to bylo špatné, nebyli jsme sehraní, zvykali si na sebe. Jarní sezona byla už o něčem jiném, sedlo si to.

A v tom pokračujete i na začátku nové sezony…

Přesně tak, to byl záměr, i nechat tým pohromadě a doplnit o nějakou kvalitu, což se v létě podařilo. Doufáme, že v tom budeme pokračovat a splníme naše cíle.

Prohlédněte si galerii z derby na úvod sezony Sparta B - Dukla:

V posledních třech zápasech jste neinkasovali. Bylo to úkolem zlepšit obranu po těch výsledcích 2:4 nebo 4:3?

Určitě. Říkali jsme si, že dáváme dost gólů, ale také dostáváme. Když chceme hrát o postup, nemůžeme jich tolik dostávat. Přijdou zápas, kdy se to bude lámat o jednom gólu. Celý tým musel zlepšit defenzivu a myslím, že se to podařilo. Zase naopak poslední zápasy to trochu vázne v ofenzivě.

Máte bohaté zkušenosti z první ligy. Jakou má podle vás úroveň druhá nejvyšší soutěž?

Myslím, že je hodně podceňovaná, ani není tak mediálně sledovaná, ale je hodně fyzicky náročná. Je v ní spousta soubojů. V béčkách ligových týmů je spousta mladých hráčů, kteří jsou hodně běhaví, agresivní a je to hodně běžecké. Určitě to není jednoduchá soutěž.

Začal jste svůj druhý rok na Julisce. Jak se vám v Dukle líbí?

Přišel jsem po čtyřech pěti letech z Teplic a myslel si, že se adaptuji rychleji. Minulý rok nebyl podzim dobrý celkově, i ode mě. Byl jsem sám se sebou nespokojený, musel si zvyknout na jinou soutěž, trochu jiný fotbal. Na jaře už to bylo slušné. Zvykl jsem si později, než jsem si myslel, ale výkony teď nejsou špatné.

Počítám, že i letos jsou na Dukle ty nejvyšší cíle…

Určitě! Letos ještě více než minulý rok. Minimálně baráž musíme uhrát.

Jak jste vyplnili aktuální repre přestávku?

Měli jsme ve středu vložený pohár s Vltavínem, to nám to trochu rozbilo, jinak bychom trénovali víc. Alei tak to bylo náročné. Ve středu byl zápas, čtvrtek a pátek bylo náročné doběhávání. Dostali jsme pak volný víkend, abychom si trochu odpočinuli.

A připravili se na nejbližší zápas v Opavě. Tam to určitě nebude nic snadného.

Přesně tak, v Opavě to bude velmi těžký zápas. Fanoušci tam jsou výborná, doma bude Opava silná a nečeká nás nic jednoduchého. Musíme se dobře nachystat a přivézt nějaké body, nejlépe tři.