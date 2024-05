Zaplaťpánbůh, že se nám teď povedla bodová šňůra, vyhráli jsme dvakrát za sebou. V tabulce vidíme, jak moc je to důležité a že doma potvrzujeme body z venku. Letošní sezona je opravdu extrémně vyrovnaná a může se stát, že spadne tým, který bude mít třeba 34 nebo 35 bodů. To se často nevidí a je to možná jedna z mála sezon za hodně dlouhou dobu, kdy bude mít sestupový tým tolik bodů. Nám se teď ale na tabulku kouká mnohem lépe.

Obrat Dukly vám určitě udělal radost. Pro Žižkov byl nulový bodový zisk pro Prostějov důležitý.

Samozřejmě mi to radost udělalo. (usmívá se) Byla by to pro nás komplikace. Často to bylo o nervy. Vyhráli jsme si, řekli si, že nám to pomůže, ale další výsledky nás zase doběhly. Člověk si zpětně říká, jaké by to bylo, kdybychom nějaké zápasy nezvládli. Při tomhle zápase se mi ulevilo, Dukla nám pomohla a sama oslavila postup.

Obrazem: Žižkov ještě musí bojovat. Doma bral s Varnsdorfem jen bod

Když se ohlédnete za dosavadním průběhem jara, jste spokojení s vašimi výsledky?

Kdyby nám někdo po podzimu řekl, že uhrajeme tolik bodů, nikdo by mu nevěřil. Myslím, že můžeme být spokojení. Jak jsem říkal, v jiné sezoně by nám takový bodový zisk stačil na rvaní se o dvě tři příčky výše. Ale uvědomujeme si, že na podzim jsme zbytečně poztráceli plno bodů. Mohli jsme být v tabulce jinde. Je strašně malý rozdíl mezi týmy, které budou na konci úspěšné a které ne.

Mohlo to být na jaře ještě lepší? Je tam nějaká ztráta, která vás zpětně hodně mrzí? Nabízí se třeba domácí ztráta dvoubrankového vedení s béčkem Olomouce…

Samozřejmě, ale zpětně si člověk musí říct, že na to můžeme koukat jako na zisk bodu a ne ztrátu. Béčko Olomouce na jaře škobrtlo jen u nás a s Prostějovem, jinak to neuvěřitelně projíždějí. Po zápase jsme to brali tak, že jsme prošustrovali body, ale musíme také uznat sílu soupeře. Olomouc ukazuje, že má výborný tým.

Co se týče jarních bodů, Žižkov je čtvrtý nejlepší. Co se nejvíce změnilo ve vaší hře, že je jaro výrazně lepší než podzim? Určitě pomohla hned na úvod výhra v Líšni…

Určitě ano. Soustředili jsme se na to, abychom chytili začátek. Věděli jsme, že kdybychom nezvládli první dva tři zápasy a soupeři by nám odskočili, těžko bychom s tím už něco dělali. Hodně jsme zapracovali na hře dozadu, na podzim jsme dostávali hodně laciných gólů a dělali moc nevynucených chyb, zápasy si prohrávali sami. Na podzim jsme byli relativně silní dopředu, dávali dost branek, ale měli nevyrovnané zápasy v tom, že jsme inkasovali moc gólů. V tom je největší rozdíl. Zapracovali jsme na hře dozadu, kompaktnosti, na nedělání chyb. Když jsme v Líšni vyhráli 1:0 gólem v 93. minutě, pomohlo nám to i v hlavách. Neinkasujeme tolik a dokážeme udržet vyrovnaný stav a rozhodnout v posledních dvaceti minutách. V tom je největší rozdíl.

Malé derby na velké Letné: Béčko Sparty udolalo Žižkov

Určitě vás musí těšit i trvalá podpora fanoušků, kteří pořád jezdí a fandí doma i venku, že?

Ano, tomu se nedá nic vytknout, jsou úžasní. Na druhou ligu máme nadprůměrnou návštěvnost doma i venku. Při domácích zápasech byl sektor hostů skoro prázdný, pár lidí. Naši fanoušci přijeli na druhý konec republiky i v týdnu nebo v nepříznivém čase. Máme díky nim dvanáctého hráče.

Teď o víkendu jedete do Jihlavy, jaký očekáváte zápas?

Řekli jsme si, že nechceme na nic spoléhat. Teoreticky by nám mohly pomoct i týmy okolo, ale už jsme několikrát viděli, jak ty výsledky dopadají. Nebudeme na to spoléhat, víme, o co hrajeme a že si to můžeme uhrát vlastními silami. To je jistější. Pokud by se nám poslední dva zápasy povedly, můžeme se v konečné tabulce pohybovat v její horní polovině. To by byl po tom podzimu velmi příjemný pohled.