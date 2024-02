Těším se moc. Nikdy jsem nechtěl zůstat v pozici asistenta a tento krok, který mi Sparta umožnila, může být v mojí kariéře tím zásadním. Hrozně se na to těším. V návaznosti na těch pár týdnů, co jsem u týmu, vím, že jsem udělal správně.

Ano i ne. Nemohu totiž říct, že bych šel do neznámého prostředí. Hráče jsem sledoval, kontakt áčka s béčkem je dlouhodobě nastavený, takže jsem měl velký přehled o hráčích. Spíš mi to pomohlo v tom, že jsem mohl nakoukat soupeře, kteří nás budou čekat.

Propojenost mezi áčkem a béčkem Sparty fungovala vždy. Ve vaší osobě a působení s Brianem Priskem se nabízí mnohem užší, že?

Můj přechod k B týmu byl vzájemným koncensem všech. Béčko je velmi důležitý sparťanský subjekt pro výchovu mladých hráčů a jejich zlepšování v principech, které chce Brian Priske s Larsem Friisem vidět ve své hře. Provázanost je opravdu velká, spolupráce s lidmi z áčka je na každodenní bázi.

Budete se u nich při práci u mladíků v něčem inspirovat?

Ano. Budeme hrát stejným stylem a A tým chceme kopírovat v jeho herních principech, defenzivních i kondičních. Návaznost na Briana s Larsem bude velká a zásadní.

Jaká byla zimní příprava? Podařilo se vše podle plánů?

Jo, bylo to fajn. Stihli jsme vše, co jsme potřebovali. Jak byla dlouhá, měli jsme čas rozložit fyzickou zátěž na hodně kluků, v tomto ohledu panuje spokojenost.

Cílem rezervních týmů je vždy výchova mladých hráčů. Dá se ve vašem případě mluvit i o plánech na nějaké konkrétní pozice v tabulce?

Myslím, že ne. Největší důraz je u nás na výchovu kluků pro první tým. Samozřejmě, výsledky jsou důležité a chceme vyhrávat, důležitější je ale samotný tréninkový proces a práce, která za těmi výsledky bude stát.

První tři jarní soupeři jsou celky v tabulce od sedmého místa po to poslední. Co vám může úvod ukázat?

Hlavně nám ukáže, jestli jsme nachystaní. Příprava nebyla špatná, ale teď půjde teprve do tuhého a budeme hrát na ostro.

Co očekáváte od druhé nejvyšší soutěže?

Jak jsem říkal, nešel jsem do nového prostředí a zápasy už dříve sledoval. Je to hodně fyzický fotbal, plný soubojů, ale ani tak není naše očekávání otázkou toho, co čekám od druhé ligy a od soupeřů, ale spíše o konfrontaci a zájmu o nás, o náš herní styl a o naše hráče, jestli se rozvíjejí a zlepšují.