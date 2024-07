Za sebou máte úvodní zápas, co vám ukázal?

Asi to, že když jde o body, je to úplně jiné utkání než příprava. Nebyl jsem úplně spokojený, ale máme bod, každý se bude počítat. Nebyl jsem ale úplně spokojený s tím, co jsme předvedli, máme na víc.

Takže bod z Varsndorfu je tedy spíše zklamání? Mohlo to být lepší?

U mě osobně trochu zklamání je. Máme na víc, než jsme ukázali, ale ve finále jsme klidně mohli i prohrát, Melichar chytil penaltu. I vyhrát, v závěru jsme měli dvě veliké šance. Ve finále je remíza spravedlivá.

Jak se vám zamlouval celý průběh letní přípravy?

Jsem docela spokojený. Proti silným týmům z ligy to výsledkově nebylo vždy dobré, ale proti těm z nižších jsme to zvládli výsledkově i herně slušně. Proti ligovém jsme také obstáli herně, ale výsledkově to nebylo pokaždé dobré.

A co zdravotní stav kádru?

To bylo to nejdůležitější, všichni zůstali zdraví. Navíc se doléčil Venca Prošek, který už mohl nastoupit. Celou přípravu byl mimo, svoji kvalitou nám pomůže. Zaklepu to, momentálně jsme všichni zdraví. Je to hodně důležité. Máme velikou konkurenci, kluci musejí na tréninku makat. Pro hráče je to dobré, konkurence je posouvá dál. Já to mám těžší, abych vybral ty, kteří pak začnou utkání.