V derby chtěl pochopitelně brát body každý, ale od začátku se více dařilo domácím slávistům. "Bylo to ohromně těžké utkání. Celý týden jsme se na to připravovali. Kluci ukázali, že graduje kondice," pochvaloval si kouč Slavie B David Střihavka.

Hrál se útočný fotbal, ale jak minuty ubíhaly, začali se všichni postupně smiřovat s remízou. V 90. minutě ale přišel dlouhý aut Pitáka, míč propadl až ke Konečnému a ten jej okamžitě napálil nechytatelně pod břevno. Hráč, který zavinil penaltu, tak svoji chybu odčinil vítězným gólem!

"Jako trenér jsem nikdy nezažil rozhodnutí v 90. minutě, byly to neskutečné emoce, ani to nedokážu popsat. Úžasné pocity. Jsme velká parta, jako už minulou sezonu a jen to potvrzujeme. Když se vyhraje, tak se říká, jak kluci splnili plán, ale jde i o to, jak byli odvážní, když se něco nepovedlo. Byl tam nádherné akce, které nebyly jen dotažené, zápas se prostě musel divákům u televize i na stadionu líbit," usmíval se kouč vítězů David Střihavka.

Hodnocení trenéra Slavie B Davida Střihavky:

| Video: Youtube

Trenér Sparty B Luboš Loučka byl pochopitelně zklamán. "Jsem hodně nespokojený. Ve spoustě aspektů jsme nesplnili to, co jsme chtěli. Pár věcí mě hodně mrzí. Čeká nás ještě hodně práce a cesta bude ještě dlouhá, než dosáhneme toho, jak bychom se chtěli prezentovat,“ rozčiloval se.

„Čekáme na takovýto zápas přes rok, Slavii necháme hrát, pustíme jí do tempa a ta pak hrála to, co chtěla. Propadali jsme, veškeré souboje proti nám jsme prohráli,“ pokračoval a k rozhodujícímu gólu soupeře v 90. minutě dodal: „Ten gól jen dokreslil, jak zápas vypadal.“

Slavia B - Sparta B 2:1 (1:1)

Branky: 21. Rama, 90. Konečný - 31. Okeke z penalty. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Mikeska. Žluté karty: Belžik - Okeke, Tošnar, Vitarigov, Uhrinčať. Diváků: 963.

Slavia: Slavata – Trédl (79. Piták), Konečný, Hunal, Zachoval – Žitný (79. Pikolon), Dom. Pech – Dufek (46. Toula), Beran, Belžík (69. Mikulanda) – Rama (51. Škoda).

Sparta: Surovčík – Tošnar, Šiler (62 Michl) , Uhrinčať, Rus (83. Vitarigov), Okeke (62. Hruška), Večerka, Novák (83. Hodouš), Hranoš (62. Osmani), Penxa, Kukučka.