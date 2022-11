Toho hodně naštvala situace z 56. minuty, kdy byl po hrubém faulu vyloučen domácí Selnar, ale o skoro půlhodinovou přesilovku jeho svěřence připravil "mstitel" Behenský, který dostal červenou také."Z toho jsem strašně zklamaný. Není to oslabení jen tento zápas, ale také do dalších zápasů. Bude tam nějaký trest. Je to hodně netýmové," dodal Jarolím.

Jihlava - Slavia B 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Vedral. Rozhodčí: Batík – Žurovec, Pospíšil. ŽK: 46. Svoboda, 54. Křivánek, 74. Shudeiwa - 47. Kopáček, 66. Šmiga, 81. Singhateh, 86. Trédl. ČK: 56. Selnar - 56. Behenský. Diváků: 456.

Slavia: Dvořák – Trédl, Behenský, Švec, Labík – Kopáček (72. Nikl) - Šubert (58. Hunal), Planka – A. Pudil - Singhateh, Šmiga.

O nedělní domácí porážce béčka Sparty s Třincem rozhodla 28. minuta. Machuča napálil do sítě odražený míč a protože už ho ani na jedné straně nedokázal doplnit, skončil duel nejtěsnějším možným výsledkem.

"Děláme obrovské chyby, které nás v zápasech sráží. Hrajeme proti zkušeným týmům. Nejmladšímu hráči Třince bylo 24 let. Když náš soupeř vede, tak se stáhne a brání na vlastní polovině. A nám se stále nedaří se dostat do obranného bloku. To byl důvod, proč jsme selhali," nacházel trenér Michal Horňák příčiny porážky.

Sparta - Třinec 0:1 (0:1)

Branka: 28. Machuča. Rozhodčí: Všetečka - Vodrážka, Pfeifer. ŽK: 51. Šilhart, 77. Suchomel, 80. Pudhorocký, 90+4. Ambler – 61. Habusta, 76. Kateřiňák, 77. Kania, 90+5. Straňák. Diváků: 365.

Sparta: Tůma – Suchomel, Kukučka, Večerka, Horák (80. Ambler) – Kaštánek, Holoubek (20. Jonáš (34. Šilhart), Gedeon (46. Novotný), Pudhorocký – Goljan, Schánělec.

Dukla odjížděla do Karviné se snahou obrat domácí o body, ale dopadli katastrofálně. Debakl 0:5 hovoří za vše… Snaha Pražanů o dobrý výsledek skončila už před třicátou minutou, kdy po trefách Mikuše, Memiče a Málka vedli karvinští hráči o tři góly. Po pauze se trefili Budínský s Boháček a ostuda byla na světě.Po výborném výkonu v poháru proti Slavii přišlo hodně rychlé a kruté vystřízlivění.

"Potrestali jsme sami sebe. Naším přístupem a přípravou na utkání. Vlastně jsme zbořili všechno to, co jsme předvedli ve středu. Jestli jsme proti Slavii hráli nějaký způsobem dobře, tak v Karviné jsme odehráli snad nejhorší utkání, co jsem tady. Potrestala nás ze všeho, co jsme jí nabídli. Jednoduchým a efektivním fotbalem jsme tady dostali pět gólů," stěžoval si po zápase asistent hlavního trenéra Dukly Petra Rady Jiří Vágner.

"Celkově byl přístup v našich hlavách takový pohodový, což si musíme určitě vysvětlit. To se nesmí opakovat v žádném sportu, nebo aspoň v našem týmu ne. Máme před sebou dlouhý týden a určitě si to vysvětlíme," naznačil Vágner fakt, že v těchto dnech nebude na Julisce úplně veselo.

Karviná - Dukla 5:0 (3:0)

Branky: 8. Mikuš, 22. Memić, 28. Málek, 54. Budínský, 90+3. Boháč. Rozhodčí: Krejsa – Poživil, Šafránková. ŽK: 35. Moulis. Diváků: 1012.

Dukla: Šťovíček – Hrubeš, Holiš, Piroch (46. Peterka), Ullman – Buchvaldek, Barac, Havelka (36. Uhlíř), Moulis (36. Adediran), Kim (46. Šebrle) – Matějka (67. Kozel).

V příštím kole Dukla na svém hřišti přivítá Spartu B, Slavia B hostí Karvinou… Pomstí metropoli za nářez do sítě Dukly?