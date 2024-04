Určitě doma s Olomoucí, ale i s Opavou. Oba zápasy jsme špatně dohráli a stálo nás to čtyři body. Je to obrovská škoda. Hlavně s tou Olomoucí to bylo do očí bijící, měli jsme vedení za každou cenu udržet.

Hlavně už jsme potřebovali někde naplno bodovat. I když za sebou nemáme úplně špatný vstup do jara, musíme sbírat body po třech, abychom se co nejdřív odpoutali z pozic, na kterých teď jsme. Výhra ve Vlašimi nám hodně pomohla.

Když se ještě vrátíme k poslednímu zápasu ve Vlašimi, který jste rozhodl jediným gólem, nalilo vám to další energii do práce?

Osm získaných bodů ale je zkrátka dobrý vstup do odvet…

Je to tak, ale teď nás čekají zápasy, které pro nás jsou klíčové. Doma s Kroměříží a s Chrudimí, kde prostě musíme mít šest bodů. Do toho zápasy venku, kam také pojedeme bodovat. Druhá liga je ohromně vyrovnaná, hrát se dá s úplně každým. Po Kroměříži jedeme do Tábora, který jsme doma porazili a budou z nás mít respekt. Ale to všichni vzhledem k výhře ve Vlašimi.

Jste v něčem lepší oproti podzimu? Sehranější nebo s druhou ligou otrkanější?

Řekl bych, že jsme pevnější v defenzivě. Nedostáváme laciné góly a díky tomu jsme blíže k bodům. Na podzim jsme hráli více fotbalu, ale nedělali tolik bodů. Teď hrajeme účelově, fotbal, který musíme hrát, abychom bodovali a co nejdříve se dostali v tabulce výš.

Teď máte doma zmiňovanou Kroměříž, tabulkového souseda. Tady asi ani není třeba nějak zdůrazňovat, jak moc důležitý zápas to bude…

Je to hodně důležitý zápas. Půjdeme si pro tři body! Tenhle zápas bude vypadat jinak, než ty před tím. Nepřijede k nám soupeř, co bude bezhlavě útočit, pro nás to bude jiné. My ale musíme vyhrát a nic jiného nás nemusí zajímat.

Když se podíváme na celou soutěž, překvapilo vás něco na jejím dosavadním jarním průběhu?

Určitě ztráty Vyškova a Zbrojovky. Jinak si nemyslím, že by mě něco nějak víc překvapilo. Druhá liga je vyrovnaná, poslední může porazit prvního. Bodové rozestupy jsou strašně malé.

