/FOTOGALERIE/ Druhé kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odstartovala bitva mezi dvěma týmy, které budou patřit mezi hlavní favority druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Na Julisce Dukla hostila Vyškov. Šlo o zápas mužstev, která v úvodním kole vyhrála (Dukla na Spartě B 4:1 a Vyškov doma s Příbramí 2:1), další výhrou se nakonec mohli pochlubit fotbalisté Vyškova. Přestřelku vyhráli 4:2!

Fotbalisté Dukly ve 2. kole F:NL doma podlehli Vyškovu 2:4. | Foto: Michal Káva

Hostům vyšel vstup do zápasu. Už ve třetí minutě poslal míč před branku Souaré a Metsoko neměl problém ho poslat do prázdné branky.

Domácím pár minut trvalo, než se z tohoto úderu oklepali, ale postupem času začali vystrkovat růžky a jejich tlak narůstal. Radost z vyrovnání jim nejprve sebral praporek rozhodčího signalizující ofsajd, vzápětí už se ale mohli radovat "regulérně". Do odraženého míče se napřáhl Moulis a gólman Vyškova neměl šanci.

O osudu utkání se rozhodlo na přelomu obou poločasů. Když už to vypadalo, že první půle skončí remízou 1:1, srazil si kapitán Dukly Peterka míč do vlastní sítě a krátce po změně stran se individuálně přes obránce i brankáře prosadil opět Metsoko - 1:3.

Dukla se vrátila zpět do hry v 65. minutě, kdy se opět prosadil kapitán Peterka, tentokrát do té správné sítě a jeho nádherná střela znamenala snížení na rozdíl jediného gólu.

Drama gradovalo, blízko ke gólu měli hráči obou týmů… V první minutě nastavení pak definitivně rozhodl o výhře hostů Bayo.

"Měli jsme se dostat do vedení… Rozhodly dvě zaváhání, na začátku a na konci prvního poločasu," měl jasno o příčinách porážky trenér Dukly Petr Rada.

"Po vyrovnání jsme byli aktivnější v tu chvíli, ale prostě rozhodly branky, oni dali čtyři a my jen dvě. To je náš problém, často dostáváme góly na začátku. Měli bychom si to pohlídat," pokračoval.

Rozčílil ho hlavně gól na 1:2 v závěru prvního poločasu. "V kabině si můžeme říkat cokoliv, ale na hřišti si to už musí hráči zorganizovat sami. Fatální chyba, bylo jasné, že hráč nebude dávat ránu, to se v profifotbale nesmí stávat," dodal.

Dukla - Vyškov 2:4 (1:2)

Branky: 20. Moulis, 65. Peterka - 3. a 52. Metsoko, 44. vlastní Peterka, 90.+1 Bayo. Rozhodčí: Adámková – Dohnálek, Líkař. ŽK: 68. Peterka, 79. Hašek, 85. Rada (trenér) - 65. Ramathan, 74. Bayo, 76. Lahodný, 85. Kameník (trenér), 88. Jícha. Diváků: 902.

Dukla: Šťovíček – Ullman (68. Barac), Hašek, Jeřábek (60. Červenka), Ludvíček – Peterka, Kozel – Moulis (76. Hrubeš), Špatenka (46. Škoda), Zeronik (60. Šebrle) – Matějka.

Vyškov: Jícha – Ilko, Štěpánek, Ramathan, Lahodný – Mafwenta (90+3. Červeň), Vintr (63. Bayo), Souaré – Diallo (63. Touré), Metsoko (82. Lacík), Kanakimana.