/FOTO, VIDEO/ Ani jeden z trojice pražských účastníků ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži, FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, si o víkendu neužil gólovou radost. Dukla doma s Líšní i Sparta na žižkovském trávníku s Opavou uhrály bezbrankovou remízu, Žižkov v souboji nováčků padl v Kroměříži 0:1.

Dukla na Julisce remizovala s Líšní. | Foto: Jan Sláma

Fotbalisté Dukly prožívají podařený vstup do sezony a soupeře drtí ofenzivou, ovšem 0:0 hrál podruhé za sebou. V Příbrami a nyní doma s Líšní.

„Hodnotí se mi to špatně, ztratili jsme dva body,“ přiznal trenér Dukly Petr Rada.„Byl to zápas bez šancí. Náš výkon nebyl dobrej, bylo to od nás jalové, bez zakončení,“ dodal.

Dukla - Líšeň 0:0

Rozhodčí: Radina – Slavíček, Ježek. ŽK: Peterka - Veselý, Otrísal. Diváků: 1009.

Dukla: Šťovíček – Ullman, Hašek, Peterka, Ludvíček (66. Hrubeš) – Moulis (74. Škoda), Barac, Kozel – Matějka (74. J. Jeřábek), Šebrle (62. Douděra), Zeronik (62. Červenka).

Hráči žižkovské Viktorky také zopakovali výsledek z minulého kola. Po prohře 0:1 doma s Vlašimí padli stejným výsledkem v Kroměříži.

„Nejsme spokojeni, naopak velmi zklamáni,“ neskrýval rozčarování kouč Pražanů Michal Horňák. „Není důležité, že po většinu zápasu držíme míč více hře, uděláme pak jednu chybu, která nás stojí body. Ve druhém poločase jsme nebyli schopni trefit bránu, proto jedeme bez bodů,“ pokračoval.

Kroměříž - Žižkov 1:0 (0:0)

Branka: 50. Dočkal. Rozhodčí: Černý - Mojžíš, Líkař. ŽK: Richter, Jirásek (oba Žižkov). Diváků: 1412.

Žižkov: Kotek - Richter, Březina, Kozojed (80. Petrák) - Tregler - Řezáč (58. Finěk), Jirásek (58. Prošek), Muleme - Rosa (76. Hönig), Batioja - Voltr (58. Sixta).

Mladíci Sparty čekají na výhru už čtyři zápasy, naposledy brali tři body téměř před měsícem. Díky tomu se propadli tabulkou, ale sezona je pořád prakticky na začátku. Zápas s Opavou přinesl minimum brankových příležitostí, takže bezbranková remíza byla logickým vyústěním.

„Bodu si samozřejmě vážíme, nicméně jsme chtěli tři, protože hrajeme v domácím prostředí a měli jsme ukázat víc. Na druhou stranu musím uznat sílu soupeře, vytvořil si nebezpečnější situace. Středová řada odehrála poslední čtyři zápasy ve stejném složení, takže hráči jsou hodně vytížení. Snažili jsme se je prostřídat nově uzdravenými kluky. Věřím, že udělají další krok a tlak na ně budeme postupně navyšovat," řekl k utkání trenér Sparty B Petr Janoušek.

Sparta B - Opava 0:0

Rozhodčí: Pechanec – Pečenka, Pfeifer. ŽK: Jonáš, Horák - Ščudla, Šigut, Helebrand. Diváků: 511.

Sparta: Surovčík – Stárek, Ševínský, Vydra – Hodouš, Kaštánek (67. Jonáš), Horák, Penxa – Hranoš (67. Goljan), Schánělec, Cissé (12. Šilhart, 67. Rus).