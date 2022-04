Sobotní domácí zápas byl pro ně hodně nešťastný. Byli aktivní, dostávali se do šancí, ale v koncovce jim to skřípalo. Zápas pak rozhodla 77. minuta a ruka Barace v šestnáctce. Červená karta a penalta, ze které rozhodl Djordič. I v deseti se domácí snažili a soupeře zatlačili díky několika standardním situacím. V tomhle zápase jim ale prostě nebylo přáno.

„Zápas jednoznačně rozhodla penalta po naší chybě. Ve druhé půli vše směřovalo k tomu, že kdo dá první gól, tak bude k výhře hodně blízko. Bohužel se to povedlo soupeři. Nám chyběla kvalita a důraz, s tím se potýkáme často. Jsou zápasy, kdy nemáme problém skórovat, ale jindy se trápíme. V prvním poločase jsme možná mělio něco blíže ke gólu my, i když soupeř taky hrozil. Hrálo se živě a aktivně z obou stran. Ke konci jsme chtěli i v deseti dostat Varnsdorf pod tlak po standardkách, ale vyrovnat se nám nepovedlo,“ hodnotil zápas trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Bod z Třince je pro mladíky Sparty málo

Mladíci Sparty bojují na dálku s Vlašimí o druhé místo tabulky. Baráž o nejvyšší soutěž by se jich pochopitelně netýkala, ale vyhrávat mají hráči v rudých dresech v krvi od prvních fotbalových krůčků. V Třinci remizovali 2:2 a ze třetí pozice koukají na druhou příčku s dvoubodovým odstupem.

Na severu Moravy se vše podstatné událo během první půlhodiny. Nejprve otevřel skóre domácí Juřena, během deseti minut pak strhnul vedení na stranu Pražanů Kozák, aby pak srovnal Dedič. Ve 35. minutě to za stavu 2:2 vypadalo na pořádnou kanonádu, ale žádný další gól už pak nepadl. Ztráta je to hlavně pro hosty, protožeti měli po přestávce k výhře mnohem blíž. Aktivitu ale ve vítězný gól přetavit nedokázali.

„Je to škoda s ohledem na neproměněné vyložené šance. Nezachytili jsme začátek, do utkání jsme se začali dostávat po gólech Kozáka. Měli jsme vedení udržet, ale Třinec vyrovnal ještě před přestávkou. Pa pauze jsme s přibývajícími minutami postupně přebírali kontrolu nad hrou, ale vrátit se opět do vedení se nám nepodařilo. Třinec hrál stylem, který je nám nepříjemný a umocněné to bylo záchranářskými starostmi týmu, ale i přesto je pro nás bod málo. Měli jsme vyhrát,“ řekl k utkání kouč sparťanské rezervy Michal Horňák.

Žižkov dobře brání, ale vepředu to skřípe

Už dlouhých 21 zápasů čekají fotbalisté Žižkova na radost z vítězství. Díky této černé sérii jsou stále přikováni k poslední příčce tabulky. Z níse mohli začít odpoutávat, kdyby porazili dva rivaly v boji o záchranu, ale před týdnem doma s Třincemi tento víkend v Chrudimi brali pouze bod, což jejichsituaci nijak neřeší.

V obraně hráli Pražané dobře. Na pozici stopera se vrátil uzdravený Žežulka, který pomohl k čistému kontu, ale na opačné straně hřiště to tak nefungovalo.

„Žula je zkušený hráč, byl přínosem. Zápas byl remízový. Před začátkem jsme měli velkou vůli zvítězit, alev útočné třetině hřiště před soupeřovo brankou nám chyběl klid, jistota a přesnost,“ řekl Daniel Veselý, člen trenérského štábu Viktorky.

Druhá nejvyšší soutěž jede na plné obrátky, další kolo je na programu už ve středu. Sparta B přivítá Jihlavu, Žižkov Opavu a Dukla jede do Ústí nad Labem.