„Rozhodl úvod, kdy jsme dostali dva góly. Je to ostuda. Opava nás dostala pod tlaka přinutila nás k chybám. I když jsme pak možná měli opticky navrch, bylo to z naší strany pomalé. Musíme si dát o dotek navíc,“ postěžoval si trenér Dukly Petr Rada.

Z Julisky na stadion Opavy je to téměř 400 kilometrů. Ve dvanácté minutě vedli domácí po gólech Kopečného s Pikulem 2:0 a Pražané mohli prakticky zase naskočit do autobusu a jet domů… „Po přestávce jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale byli jsme málo nebezpeční. Před sezonou jsme si přitom stanovili určité cíle, ale ty zatím nenaplňujeme. Přípravu jsme měli dobrou, jenže přišel první zápas a naše sebevědomí šlo dolů. Můžete prohrát, ale po deseti minutách ztratit zápas… Kluci si musí sáhnout do svědomí, takhle se za Duklu nehraje,“ dodal Rada k zápasu, kterému dal konečnou podobu v 82. minutě Rataj.

Opava - Dukla 3:0 (2:0)

Branky: 5. Kopečný, 12. Pikul, 82. Rataj. Rozhodčí: Petřík - Dresler, Mikeska. ŽK: 34. Kopečný – 11. Piroch , 42. Peterka, 63. Svoboda.

Dukla: Čtvrtečka – Barac, Piroch, Peterka, Svoboda – Souček (46. Buchvaldek), Kim (62. Červenka), Kozel (76. Ullman), Uhlíř, Moulis (76. Šebrle) – Matějka.

Mladí slávisté vybojovali svůj první druholigový bod na hřišti silného Táborska. Fanoušci se v první půli gólů nedočkali, hráči obou celků trefovali jen tyče. Krátce po změně stran otevřel střelecký účet domácí Babacar, ale vzápětí srovnal Kopáček.

„Cítíme veliký respekt, měřili jsme se s týmem, který má ve svých řadách mnoho hráčů s prvoligovými zkušenostmi. Pro nabírání zkušeností a sebevědomí je bod dílčí odměnou do budoucna, která klukům pomůže ukázat vše, co umí. Mám radost z předvedené hry. Pro český fotbal je důležité, aby si kluci osvojili správný styl hry a vyrostli z nich zajímaví hráči,“ pochvaloval si kouč slávistické rezervy Marek Jarolím.

Táborsko - Slavia B 1:1 (0:0)

Branky: 49. Babacar - 53. Kopáček. Rozhodčí: Nehasil - Dobrovolný, Šafránková. Bez karet.

Slavia: Sirotník - Bárta, Behenský, Švec, Labík - Nikl - Š. Beran (84. Kričfaluši), Babadije (46. Kopáček) - Šubert (65. Biegon) - A. Pudil (58. Osuagwu), Šmiga.

Stejný výsledek, tedy remízu 1:1, uhráli hráči Sparty B s Vyškovem na domácím stadionu, kterým je v této sezoně ten patřící Viktorii Žižkov. Pod televizním vysílačem se „domácí“ dostali ve 43. minutě do vedení, když se prosadil Schánělec, v 75. srovnal Vintr.

„Výsledkově jsme velmi zklamaní, jelikož jsme měli vyhrát. Už v prvním poločase jsme měli tři stoprocentní příležitosti, ale bohužel nás zklamala koncovka. Nakonec se nám podařilo v závěru prvního poločasu vstřelit gól, který nás měl povzbudit. Měli jsme dál hrát aktivně, ale v druhém poločase jsme se už tolik do šancí nedostávali a soupeř nám bohužel z ojedinělé šance dal gól. Zápas jsme pak již nedokázali otočit,“ mrzelo kouče Sparty B Michala Horňáka.

Sparta B - Vyškov 1:1 (1:0)

Branky: Branky: 43. Schánělec – 75. Vintr. Rozhodčí: Rouček - Pečenka, Cichra. ŽK: 85. O. Novotný, 90+4. Horák – 33. Klesa, 86. Lual, 90+1. Ilko.

Sparta: Tůma – Váňa, Vydra, Kaštánek (89. Kukučka), Horák – Jonáš, Gedeon (74. Holoubek), Pudhorocký – Goljan (66. Kuchař), O. Novotný, Schánělec (74. Šilhart).

V příštím kole dojde na jednu z perliček letošní sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY – derby béček! Hrát se bude na stadionu Xaverova v Horních Počernicích. Dukla se pokusí zabojovat o první body v Třinci.