Do divize B zasáhlo letos i před dvěma roky celkem devět týmů z Prahy a Středočeského kraje. V roce 2019 si na jejich 68 domácích podzimních zápasů našlo cestu 11.105 diváků. Letos pak toto číslo bylo o více než šest stovek vyšší. Průměrná návštěva se tak zvýšila ze 163 návštěvníků za zápas na 172.

„Mám z toho radost, lidi byli natěšení a bylo vidět, že jim fotbal chyběl. Ani mě to nepřekvapilo, že teď máme vyšší návštěvy. Hlad po fotbale je ve městě opravdu veliký,“ říká spokojeně předseda SK Slaný Zdeněk Hořejší.

Jeho tým nedosahoval v roce 2019 v průměru ani na dvě stovky fanoušků na zápas. Letos je ale průměrná návštěva na slánském stadionu 232 diváků. Fanoušky neodradily ani nepříliš vydařené výsledky, které zařadily Slaný až na předposlední místo tabulky.

Nárůst zájmu zaznamenali podle dostupných dat také fotbalisté Kladna, Neratovic, pražské Aritmy a Dobříše, u které je údajný vzestup nejvýraznější. Ze zápisů o utkáních vyplývá, že před koronavirovou pandemií chodilo na její domácí zápasy zhruba 169 diváků, zatímco letos mluvíme o čísle 240. Předseda klubu Martin Hemr však s přednesenými daty nesouhlasí.

„Pozorujeme spíš úbytek lidí. Dříve jich chodilo okolo čtyř stovek, ale teď je to rozhodně méně. Na data v zápisech se v tomhle ohledu určitě nedá spoléhat,“ odmítá.

Co se týče zbylých středočeských a pražských týmů hrajících divizi B, Brandýs nad Labem vykazuje stále stejná čísla jako před nástupem pandemie. Český Brod, Meteor Praha a Tatran Rakovník pak sčítají ztráty. Nejvýraznější úbytek příznivců na zápasech postihl poslední jmenovaný klub, kterému se na podzim vůbec nedařilo a v tabulce je jednoznačně poslední. Dřívější průměr 112 návštěvníků na zápase se propadl až na 71.

„Zaprvé je to způsobené výsledky, zadruhé tím, že v některých zápasech jsme měli souběh s SK Rakovník. Dali si zápasy taky na sobotu dopoledne a nikomu to neřekli, aby se na to mohl připravit. Lidi navíc teď po covidu o určité věci už nemají zájem, takže je to způsobené vícero faktory. Co se týče příjmů ze vstupného, je to v rozpočtu klubu marginální,“ říká předseda Tatranu Jiří Froněk, jemuž momentálně dělají starosti jiné věci. Přes zimu je potřeba najít nového trenéra a i s posilami se pokusit zabojovat o udržení divize. Jinak budou fanoušci Tatranu v příští sezoně chodit už na nižší soutěž.

Průměrná návštěva na zápasech podzimní části

FK Neratovice-Byškovice: 161/166 (podzim 2019/podzim 2021)

SK Kladno: 208/228

SK Český Brod: 172/133

SK Aritma Praha: 114/157

FK Brandýs n. L.: 170/170

FK Meteor Praha: 160/155

MFK Dobříš: 169/240

SK Slaný: 197/232

TJ Tatran Rakovník: 112/71