/FOTO, VIDEO/ Pouze jednu sezonu vydrželi fotbalisté Spojů v divizi. Po domácí bezbrankové remíze s Čáslaví a shodě dalších výsledků je už před závěrečným víkendovým kolem jasné, že tým z pražského Balkánu si po roce opět zahraje přebor. "Do Spojů jsem nepřišel dlouhodobě hrát přebor, ale vyšší soutěž, takže věřím, že se do divize vrátíme," má jasno kapitán Miroslav Verner.

Spoje prolétly přeborem naprosto dominantním způsobem a i v roli nováčků se čekalo, že nebudou mít se záchranou v divizi starosti. Opak byl ale pravdou.

"Náš největší problém je vstřelit gól. Neříkám, že hrajeme nějaký světový fotbal, ale soupeře hodně často přehráváme. Za posledních šest zápasů jsme ale dali jen dvě branky, což asi vypovídá o všem. My se na vstřelený gól opravdu strašně nadřeme. V utkáních máme třeba čtyři jasné šance a nedáme je. Soupeř má jednu a hned nás potrestá," povídá Verner v rozhovoru pro web Pražského fotbalového svazu.

"Nemůžu říct, že by někdo nemakal. Fakt se snažíme. Byly zápasy, kdy jsme měli třeba i sedm šancí za půli a nic. Soupeř si vypracoval dva centry a po nich skóroval. To nás opakovaně sráželo," hledá příčiny nezdaru.

S kapitánskou páskou bude burcovat své spoluhráče i v přeboru. "Změny samozřejmě nějaké nastanou, já ale určitě budu pokračovat, ve Spojích mi nic nechybí. To by musela přijít nabídka z první nebo druhé ligy, abych o tom přemýšlel. Já budu určitě pokračovat, zahraju si tady na Jágra," směje se.

Všichni by si přáli rychlý návrat, i když je jasné, že to nebude vůbec jednoduché. "Myslím, že se odrazíme ode dna, jako když je člověk v bazénu. Do Spojů jsem nepřišel dlouhodobě hrát přebor, ale vyšší soutěž, takže věřím, že se do divize vrátíme," říká.

U definitivní rozlučky s divizí i se sezonou tento víkend při domácím zápase proti Hlinsku nebude. "Moc mě to mrzí, ale nebudu u toho. Mám rok dopředu zamluvenou dovolenou. Kdyby byla naděje na záchranu, tak jsem zvažoval, že bych za rodinou přijel později. Nedá se nic dělat, vyšlo to hloupě, ale naděje na záchranu už není, tak pojedu," dodává na závěr.