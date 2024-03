„U nás je příprava vždy stejná. Měli jsme čtyřfázové tréninky a od ledna do půlky února cvičili ve Spejbl Gymu (tělocvičná bojovníka Ondřeje Spejbla Hutníka – pozn. autora), kde jsme nabírali fyzickou sílu a kondoci. Do toho jsme hráli každou sobotu přípravné zápasy, takže nic nevybočovalo. Odběhali jsme to, co bylo naplánované a jsme spokojení. Vše podstatné se ukáže až v mistrovských zápasech. Poslední týden přípravy jsme měli nějaké zraněné a nemocné, ale do startu jarní části budeme všichni v pořádku a připraveni na takové menší derby na Admiře,“ vypráví Fíček.

Pražským kanonýrům vládne Koval. Zopakuje šedesátigólovou sezonu?

Jeho parta vybojovala na podzim 29 bodů, stejně jako druhý Újezd a o deset méně než jasně vedoucí Chomutov.

„To je jasný favorit, říkal jsem to už dávno. I když je ve hře hodně zápasů, desetibodový náskok je velký a nenechá si ho utéct. Kladno je ambiciózní, zbrojí, budou se o to chtít pokusit, ale nevěřím, že to zvládne,“ míní Fíček.

Dokázali jsme nahradit zraněné opory, těší kouče Meteoru Fíčka po dobrém startu

Pro Meteor je velkým úspěchem, že je mezi nejlepšími týmy soutěže. „Je to tak. Nedávali jsme si žádné předsevzetí, do jakého místa bychom chtěli skončit. Chceme hrát nahoře a potrápit nejlepší mančafty. Chceme prostě vyhrávat a být co nejvýše, to chce přece úplně každý,“ usmívá se.

„Tým se nezměnil, je de facto stejný. Příprava byla těžší než ty předešlé a co se týče připravenosti, jsme na tom dobře. Když nás nebudou trápit zranění a nemoci, zůstaneme pohromadě, věřím, že můžeme skončit hodně vysoko,“ dodává kouč Meteoru.