„Někoho doplnit ale potřebujete vždycky, vhodné typy už máme vybrané. Po dohodě s kabinou jsme řekli, že výzvu přijmeme a do divize půjdeme,“ dodává.

Podle slov klubového prezidenta je celek z hlavního města připravený být divizním celkům rovnocenným soupeřem a ví, co od vyšší soutěže očekávat. „Trenér Jeřábek vyhrál pražský přebor letos popáté. Divizi už má za sebou, takže má zcela jasnou představu o výkonnosti, jaká je na to potřeba. I my máme představy, protože s divizními týmy pravidelně hrajeme předsezonní přípravu. Nemyslím si, že to výkonnostně bude tak velký nárůst, jako když jde tým z I. A třídy do přeboru,“ myslí si Krampera.

„Máme tým, který by tam mohl hrát poměrně důstojnou roli. Nerad bych šel příští sezonu zpátky. Pokud vhodně doplníme kádr, věřím, že to ustojíme,“ hlásí a dodává, že klub je na vyšší soutěž připravený i po finanční stránce. „Máme za sebou silné partnery, kteří náš postup ocenili,“ uvádí prezident klubu, který nezastírá velkou spokojenost s uplynulou sezonou.

„V historii újezdského fotbalu, která se počítá od roku 1937, je to nejúspěšnější sezona. Před dvěma lety jsme sice taky vyhráli pražský přebor, ale letos jsme k vítězství přidali ještě vítězství v pražském poháru. Získat takový debl na úrovni pražského fotbalu je pro nás velký úspěch,“ říká pyšně.

Újezd v pražském přeboru dokázal posbírat parádních 21 vítězství v řadě, přesto musel o prvenství bojovat do posledního kola. Více než rovnocenným soupeřem mu totiž byla Dukla Jižní Město, která má v konečné tabulce stejný bodový zápis!

„Dukla je nadstandardně dobrý tým, který hraje dobrý fotbal, dává hodně gólů a je aktivní dopředu. O to víc nás těší, že jsme se dostali o pomyslný krůček před ně. Měli lepší skóre, ale nakonec nám pomohla domácí výhra 3:2 ve vzájemném zápase. Ta nás při rovnosti bodů posunula do čela,“ těší prezidenta újezdského klubu.

Pražský přebor měl nakonec infarktový závěr i díky horšímu finiši týmu z Prahy 4. Újezd se mohl posunout k vysněnému vítězství, ale v posledních třech kolech pouze remizoval! „Na závěru se podepsal náročný program. Bylo to nervózní a nebyli jsme schopní proměňovat mečboly tak, jak jsme chtěli. Byla to už trochu křeč, ale kluci to nakonec ubojovali,“ říká Krampera.

Po finálovém hvizdu posledního zápasu proti Podolí mohla naplno propuknout radost. Újezd se 77 body skončil první a mohl naplno oslavit postup do vyšší soutěže. „Nejlepší oslava je neplánovaná, která se uskuteční hned. Ta se konala hned v sobotu. Oslavy byly poměrně mohutné a trvaly až do ranních hodin. Ze všech to spadlo, oslava byla tradičně újezdská, takže dobrá,“ usmívá se prezident klubu, který už se teď těší na výkony hráčů v divizi.

Jeho největším přáním bude nedopadnout jako poslední pražský celek, který nabídku postupu přijal. Přední Kopanina se stěhovala do divize po sezoně 2015/2016, s vyšší soutěží se ale rozloučila hned po jednom roce. Tehdy skončila 14. ze 16 týmů a rychle zamířila zpět do pražského přeboru. Újezd se teď pokusí jít ve stopách Aritmy, která působí v divizi od svého postupu v roce 2012.

