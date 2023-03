První poločas žádný gól nepřinesl. Blíže k němu ale měli hosté, Jung v dobré šanci trefil jen břevno. Skóre se změnilo hned po změně stran, když se prosadil domácí Janků. Tím se spustila domácí mašina naplno, o třináct minut později to už bylo zásluhou Veličky a opět Jankú už 3:0. Ze strany domácích to bylo střelecky vše, výsledku pak dal definitivní podobu Michálek.

"Do utkání jsme vstoupili odvážně a celý první poločas kluci splnili stanovenou taktiku, dokonce jsme měli i velkou šanci v podobě dobré střely Máry Junga, ale bohužel břevno branky soupeře bylo proti a následnou dorážku Kuba Michálek již nezvládl dohrát do gólové radosti. Ve druhém poločase jsme bohužel nezvládli zachytit nástup soupeře, který v rozpětí čtvrt hodiny třikrát proměnil své šanceNaše mladé mužstvo určitě svým výkonem nezklamalo a soupeře přinutilo k maximálnímu nasazení. Zkušený tým domácích využil své výhody, dobré znalosti domácího hřiště a i výškové převahy v množství standardních situací. Náš výkon je příslibem do dalších utkání jarní sezóny," hledá pozitiva trenér Admiry B Salem Hebousse.

Žižkov pokračuje v jízdě. Přepeře neměly nárok

Kapitán vítězů Petr Jackl měl slova chvály zejména pro dvoubrankového střelce Patrika Jankú. "Nebylo to vůbec jednoduché utkání. První poločas byl z naší strany takový nervózní, naštěstí jsme to ve druhé půli tak nějak umlátili. To naše doma, na umělce, a zvládli jsme to. Super. Dvěma góly pomohl Patrik Janků, je to náš nejlepší střelec, přitom hraje pravého obránce a dá dva fíky. To je neskutečný!" řekl.

Újezd - Admira B 3:1 (0:0)

Branky: 49. a 62. Jankú, 58. Velička - 77. Michálek.

Překvapení na úvod jara v ČFL. Posilněné béčko Dukly přehrálo Admiru