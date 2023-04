/FOTOGALERIE/ Souboj prvního s druhým, nic víc být nemůže. A právě k takovému šlágru došlo o víkendu v divizní skupině B. Druhý Újezd hostil na své umělce vedoucí Českou Lípu. Ta před pražským týmem tabulce vévodila s tříbodovým náskokem, ten je po výhře 2:0 nyní dvojnásobný.

Česká Lípa (tmavší dresy) zvládla šlágr, v Praze porazila SK Újezd 2:0. | Foto: Jaroslav Marek

"Přijel první tým tabulky, bylo to znát. Ale i přes porážku si troufnu říct, že jsme s Českou Lípou odehráli vyrovnaný zápas. Ve druhé půli jsme ji dokázali dostat pod tlak. Měli jsme snad deset rohových kopů, poslali jsme tam patnáct, dvacet autů. Měli jsme k dispozici i standardky," řekl k utkání kouč Újezdu Karel Jeřábek.

„Těžké utkání o šest bodů mezi prvním a druhým. Bylo to nervózní, vyhecované z obou stran, prostě vše, co k takovému duelu patří. Fotbal se moc nehrál. Bylo to těžké, navíc jsme hráli od šedesáté minuty o deseti. Nejvíc hodnotím, že jsme předvedli týmový fotbal," doplnil jej českolipský trenér Martin Jánošík.

Utkání začalo z obou stran ostražitě, později přibývalo faulů a hra se přitvrdila. V 26. minutě domácí obrana neuhlídala Davida Halbicha, který po akci Šimona a Filipa vstřelil vedoucí gól pro Českou Lípu - 0:1. Poté domácí kopali trestný kop Jeřábkem, míč sice prošel zdí, ale Král byl na místě. Následovala šance Šimona, když se na hranici zbavil domácího obránce a následně vystřelil. Gólman Ježek byl připraven.

Do druhého poločasu vstoupili domácí s odhodláním něco udělat se skórem, ale v cestě jim stála celá jedenáctka českolipských hráčů. I když od šedesáté minuty vlastně jen deset. Po druhé žluté kartě musel hřiště opustit střelec prvního gólu Halbich. Domácí se snažili, ale v cestě jim stál hlavně gólman Michal Král, který hosty podržel. Česká Lípa srdnatě bránila jednogólové vedení a nakonec v nastaveném čase zaúřadoval trenérský žolík Martin Žižka, když se po výkopu brankáře a přistrčení míče od Baláže dostal před branku a dal na konečných 0:2.

"V dresu soupeře nás porazili dva lidé: vychytal nás brankář Král a ubránil stoper Filip. Sice jsme se tam tlačili, ale bylo to z naší strany pořád dokola to samé a Lípa si s tím dokázala poradit. Nepomohlo nám ani vyloučení soupeře, i když jsme to tam prali, jak jsme mohli. V útoku nám tam propadlo pár balonů, ale nedopadlo to," hledal Jeřábek příčiny prohry.

Jeho tým teď kouká na Českou Lípu s šestibodovým odstupem. "Když se podívám na špičku tabulky, nikdo jiný mě nenapadá, kdo by měl postoupit. Česká Lípa v minulosti hrála vyšší soutěže, takže by asi měla být výš. A co se týče boje nahoře, tlačí se tam ještě Kladno. To ještě s Lípou hraje, takže se to může zamotat. A pak jsou tam ještě Louny. Ve hře je ještě třicet bodů, je toho hodně před námi. Tahle porážka asi rozdala karty tak, že můžeme hrát bez tlaku a užít si divizního fotbalu," dodal trenér Jeřábek.

SK Újezd Praha 4 - Arsenal Česká Lípa 0:2 (0:1)

Branky: 26. Halbich, 91. Žižka. Rozhodčí: Mudra. ŽK 2:7. ČK: Halbich (Lípa). Diváků: 130.