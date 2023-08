Skupina C: TJ Spoje Praha

Ani nováčci ze Spojů se prvního plánovaného divizního zápasu nedočkali. Vytrvalý déšť odložil jejich zápas v Hlinsku. Premiéru si vítěz minulé sezony pražského přeboru odbude až tento víkend na domácím hřišti s Trutnovem.

"Náš cíl je zachránit se co nejdříve. Znám divizní skupinu C, to není jednoduchá soutěž. Chce to chytit začátek soutěže a bodovat co nejvíce. Nebude to lehké," říká trenér Fabio Leggeri.

Jeho svěřenci si otestovali kvalitu soutěže v předkole MOL Cupu, doma totiž hráli s Benátkami nad Jizerou, prohráli 1:3. "Poznali jsme sílu Benátek, ale v céčku bude minimálně čtyři pět týmů, co budou podobně kvalitní. A v tom pohárovém utkání jsme viděli, že na tomhle levelu zatím nejsme. Není co řešit. Pokud budeme hrát po zemi, tak to půjde. Ale jestli budeme nakopávat míče, tak nemáme šanci," má jasno kouč s italským původem.

Začátek sezony nezastihl v ideálním rozpoložení hned trojici největších opor. Košút doléčuje zlomený nos, Verner se po zranění potřebuje rozehrát a Ladra odjel před sezonou na dovolenou. „U něj mě to mrzí. Ví, jak je to s přípravou a odjel na deset dnů pryč. Práce, kterou během přípravy odvedl, bude pryč," postěžoval si Leggeri.

Fotogalerie z předkola MOL Cupu Spoje - Benátky nad Jizerou:

