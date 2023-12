Skupina B: Újezd, 2. místo podzimní tabulky

V minulé sezoně skončili fotbalisté průhonického Újezdu jako nováčci v konečné tabulce druzí a stejná pozice jim patří i po podzimu aktuálního ročníku. Rozjezd byl pomalejší, ale nakonec je z toho stříbrná pozice.

"Máme devětadvacet bodů, loni jsme jich měli třiatřicet. Na téhle metě jsme mohli klidně být, stačilo porazit Březovou a Český Brod. Tyhle body nám chybí. Taky bych řekl, že v některých zápasech, kdy jsme dříve měli štěstí, tak nám tentokrát občas scházelo. Taky jsme měli na můj vkus dost vyloučení a zranění, takže na poslední tři zápasy jsme šli ve třinácti," říká k první části sezony trenér Újezdu Karel Jeřábek.

Průběžné druhé místo je dobrým výsledkem, ale na první je to hodně daleko. Chomutov tabulku vede s desetibodovým náskokem a má rázně nakročeno do ČFL.

"Chomutov nahoře odskočil, ale jinak je tabulka do desátého místa fakt hodně vyrovnaná. Takže stačí dvakrát prohrát a hned se propadnete. A když to vezmu úplně do krajnosti, tak ještě nejsme ani zachránění. Určitě nechci, aby to vyznívalo špatně. Chci za podzim klukům, celému realizačnímu týmu, prostě všem v klubu poděkovat. Dobře vím, že to nebylo jednoduché. Věděl jsem ale, že tým má svoji sílu, zvláště když je kompletní," těší Jeeřábka