Branky: 23. L. Bálek - 56. (PK) Trenkwitz. ŽK: 4:3 (Janoch, Kadula, Brabec, Chylík - Mareš, Hagino, Červený). Rozhodčí: Adámek - Hes, Guntiš. Divácí: 285.

Sestava Katovic: Provazník - Sigmund, Janoch, Michal Kynkor, Brabec - Kahuj, Kotrba (74. Cibulka), L. Bálek, Martin Kynkor, Hnídek (74. Souhrada) - Kadula.

Domácí fotbalisté měli ke třem bodům vypsanou další prémii v podobě sudu piva Dudák. V posledních duelech Katovičtí hrají dobrý fotbal a v něm pokačovali i tentokrát. Především v prvním poločase byli lepším týmem, jen škoda, že nepřidali další branku. O dva góly pak přišli po penaltě.

Přední Kopanina porazila Zličín. Vedoucí Tempo stáhla na jediný bod

"Chtěli jsme hrát na tři body. Měl jsem Aritmu docela dobře přečtenou. Je to dobrý tým, ale věděli jsme, že nám bude vyhovovat. Byl těžký terén, který hrál v náš prospěch. Soupeř na něm nemohl hrát svou kombinační hru. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas, bohužel jsme měli dát o gól víc. Hráčům nemohu nic vytknout, oderáli vynikající utkání. Bohužel jsme udělali jednu chybu a hned byla potrestaná gólem. Ale to jsme zkrátka my, tak to máme celý podzim," hodnotil utkání domácí trenér Lubomír Vašica.

Bez gólů. Dukla se s domácími fanoušky rozloučila remízou s Táborskem

Před utkáním by domácí asi bod se třetím týmem tabulky brali, po utkání to trochu mrzí. "Zkrátka přišla penalta. Ale měli jsme dát o gól více. Šance jsme na to měli a soupeř by to již neotočil. Ale táhne se to s námi pořád, uděláme jedinou chybu a inkasujeme. Naopak my se na každý gól nadřeme. Kluci však podali výborný výkon. Bylo to kvalitní utkání z obou stran i pro diváky. Byla to pěkná podívaná, takže ve finále musíme bod brát," dodal katovický lodivod.