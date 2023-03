/FOTBAL/ Role favorita fotbalistům březovské Olympie nesedí. Své fanoušky, o tom přesvědčili v 19. kole Fortuna divize B, ve kterém na sokolovské umělce hostili rezervu pražské Admiry, která bojuje o udržení v soutěži. Březová sice naskočila do zápasu velmi dobře, ale po změně stran hosté dvěma góly otočili ukazatel skóre ve svůj prospěch, když si odvezli do Prahy cennou výhru 2:1.

Březová – Admira Praha B 1:2 (1:0). | Foto: Daniel Seifert

Přitom Březováci vstoupili i do zápasu aktivně, což hostům dělalo velké problémy. Zejména pak zlobil obranu Admiry Pavel Veselý, který se také zasloužil o první gól zápasu, když nadvakrát překonal brankáře Admiry Žuleviče, to se psala 6. minuta.

„Vstup do utkání jsme měli dobrý, vstřelili rychle první branku,“ chválil si parádní vstup do duelu trenér Březové Petr Schneider. „Bohužel od té doby jsme přepnuli do ležérního módu a soupeři stačilo dobře bránit a vyrážet do rychlých protiútoků,“ smutně přidával Schneider.

A věděl, o čem mluví. Po obrátce stran totiž dokázalo béčko Admiry srovnat, když v 51. minutě vyrovnal Jakub Krpálek. Ale to nebylo ze strany pražského výběru vše. V 73. minutě se radoval ze druhé branky, kterou měl opět na svědomí Jakub Krpálek. Do konce zápasu se již nic podstatného nestalo, Březová tak zapsala na svůj účet druhou jarní prohru v řadě. „Utkání jsme si prohráli sami špatným přístupem,“ bědoval po prohře s týmem ze spodku divizní tabulky kouč Březové.

Branky: 6. Veselý Pavel – 51. a 73. Krpálek Jakub. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:1. Diváci: 100.