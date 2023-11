Určitě byl podařený, jinak se to nedá ani říct. Třicet bodů hovoří za vše. Mohlo jich být i více, ale bereme to jako dobrý podzim. Ve vstřelených gólech jsme byli na pátém místě, inkasovali jich pouze jedenáct a v tom byli nejlepší.

Mohlo to být i lepší? Remíz bylo hodně. Je tam nějaká, která mrzí a měla být určitě za tři body?

Mrzí nás nejen remízy, začnu i naší jedinou prohrou doma s Petřínem Plzeň. V prvním poločase jsme byli daleko lepším týmem, ale scházel nám vstřelený gól. Poté jsme si de facto dali tři vlastní góly po obrovských chybách a zápas ztratili. Remízy bolí v Jindřichově Hradci, kde jsme dostali na 1:1 v 94. minutě, poté domácí remíza s Hořovicemi, kde soupeř neměl žádnou přímou střelu na branku a asi nejvíc bolí domácí remíza s Komárovem. To jsme podali špatný výkon, všechno se sešlo špatně a byl to nezáživný fotbal s minimem šancí. Ta mrzí hodně.

Co vás na podzim nejvíce zdobilo?

Za mě to bylo celé nastavení nového týmu, který jsme postavili. Nastartovalo nás hned první kolo a vítězství v Mariánských Lázních. To určilo ráz podzimu i naše sebevědomí. Sebevědomí ve venkovních utkáních a pochopení hry bylo absolutně dominantní.

Na kontě máte jedinou porážku. Na své hráče musíte být určitě pyšný.

Určitě jsem pyšný, velká pochvala pro ně. Celý tréninkový proces odjeli maximálně naplno, přidávali si, měli možnost dopoledních tréninků. Celý náš mladý tým si sedl, šlapal a je z toho bedna, třetí místo a třicet bodů.

V tabulce je nad vámi pouze dvojice Mariánské Lázně a Petřín. Lídra jste porazili 3:0, s druhým Petřínem doma padli. Špička je vyrovnaná, obírá se o body navzájem…

Tabulka je hodně vyrovnaná, i za námi. O bod zpět je Sokolov, který řadím k velkému aspirantovi na postup. Pak je tam stabilní Hořovicko a dál je už to trochu odskočené. Za největší aspiranty postupu dlouhodobě řadím Petřín Plzeň a teď i Sokolov, který spadl ze třetí ligy a má možnost okamžitého postupu. Myslím, že za ním hodně půjdou.

Je něco, co vás na divizním podzimu překvapilo?

Na divizní skupinu A jsme se dokázali adaptovat a je evidentně zase vyrovnaná. Opět se bude hrát do posledního kola o padáka i po postup. Skupina A je vždy hodně vyrovnaná.

Máte průměrem naprosto nejmladší tým v soutěži. Může být jaro ještě lepší? Hráči jsou zkušenější…

Určitě může být lepší. Pro někoho šlo o první divizní zápasy, pro některé to byly i první v mužské kopané. Popasovali se s tím dobře a jsme za to rádi. Mladí si nepřipouští, že by mohlo být něco špatně. Ve chvíli, kdy se daří, nás to žene dopředu a když nám padal řetěz, ukázal se charakter týmu a nenechali jsme se zlomit. Oproti minulé sezoně v zápasech, které jsme prohrávali, jsme dokázali bodovat. I přes mládí má tým zdravý charakter.

Na čem budete chtít během zimy zapracovat a jaká bude zimní příprava?

Po soutěži jsme měli hráči týden volno, začne nám třítýdenní meziblok, kdy budeme trénovat třikrát týdně a vrcholem bude víkendový zápas. Třetí týden budeme mít i společný hokej, pak se hráči rozjedou na dovolenou, od 15. ledna budou mít individuální plán a pak začnou společné tréninky 22. ledna. Příprava proběhne v domácích podmínkách v modelu čtyři tréninky plus zápas. Budeme opět využívat možnost dopoledních tréninků. Chceme se dobře nachystat na jarní část, která, jak bývá zvykem, bude daleko těžší.