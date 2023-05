/FOTO, VIDEO/ Perfektní jaro prožívají fotbalisté divizního Meteoru. Během podzimní části vyhráli pouhé dva zápasy, v odvetné části za sebou mají jedenáct zápasů se skvělou bilancí šesti výher, čtyř remíz a jediné porážky. O víkendu vybojovali tři cenné body na hřišti Březové, výhru 1:0 trefil v 67. minutě Kordiak.

Březová – Meteor Praha 0:1 (0:0). | Video: Daniel Seifert

"Na jaře jsme chytili fazonu, z jedenácti zápasů prohráli jediný," těší trenéra Jana Fíčka.

"Do Březové jsme jeli s pokorou, má velmi dobrý tým, což minule ukázali výhrou 6:0 v Libiši. Doma těží z menšího užšího hřiště, hodně využívají standardky, mají nejlepšího střelce soutěže Veselého, nebezpečný je vysoký Martinec, zkrátka mají zkušený kádr. Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany, dodržovat taktické pokyny a chodit do rychlých protiútoků. To nakonec rozhodlo," pokračuje v hodnocení vítězného zápasu kouč Meteoru.

Jeho svěřenci do puntíku dodržovali stanovený plán a v 67. minutě rozhodli o vítězství jediným gólem utkání. "Domácí měli územní převahu, standardky, ale bez vyložených šancí. My dobře bránili, odskákali to a pak využili protiútok. Slavata to dobře zatáhl, dal míč pod sebe na Kordiaka a ten střílel do prázdné. Pak už jsme to takticky dohráli," přibližuje Fíček rozhodující moment.

Zdroj: Daniel Seifert

Domácí byli z prohry hodně rozčarovaní. "První poločase jsme měli navrch, předváděli dobrou kombinační hru, vytvořili si šance, ale scházel nám důraz v koncovce. I ve druhé půli jsme měli míč více v držení, ale pouze po vápno. Soupeř nám dal gól po našem neodkopnutém míči a následném špatném zajištění," přiznal stoper Březové Matěj Kravar.

Tři body ze Sokolovska jsou pro Meteor hodně cenné. "Po minulé výhře v derby s Admirou B a teď v Březové jsme odskočili spodku a dovolím si tvrdit, že jsme na devadesát procent zachráněni," mínil Fíček. Na úplný oddych je ale ještě brzy. "Až to bude jasné, tak si oddychnu," usmívá se.

Obrazem z přeboru: Souboj B týmů Motorletu a Žižkova skončil bez vítěze

Meteor patří v jarní části divize mezi nejlepší týmy a od podzimu je znatelný výkonnostní posun. "Mimo dvou hráčů nám zůstal stejný kádr. Přišli Karvánek z Admiry a Zoubek ze Záp, oba bojovali nějaký čas se zraněním. Dobře jsme v zimě potrénovali, kluci jsou o půl roku zkušenější a na soutěž zvyklí. Hodně jsme zapracovali na taktice a posunuli některé hráče na jiné posty. Například útočník Kostka hraje celé jaro stopera. To hlavní, co vidím, je soudržnost, síla, z kluků cítím, že i když nevyhráváme, do konce to zvládneme. To na podzim nebylo, neustále jsme se strachovali při každém rohu nebo šanci soupeře a byli pod dekou. Teď si věříme, že to dokážeme zvládnout," vyjmenovává trenér Meteoru a jeho někdejší kanonýr důvody zlepšení.

Dukla nezvládla domácí šlágr s Karvinou. Ta rázně nakročila k postupu

Hráči Meteoru tak jsou jednou nohou zachráněni, ale ještě je čeká náročný závěr sezony. Doma přivítají Kladno, jedou do Kosmonos, hostí Českou Lípu a sezonu završí v Chomutově. Všichni čtyři soupeři jsou z první šestky tabulky, Lípa ji dokonce vede.

"Jsou to všechno určitě těžcí soupeři, ale v divizi si nejde vybírat. Když hrajete o záchranu, je jedno, jestli hrajete s prvním nebo s posledním. Nepřichází v úvahu nic jiného než bodovat. Chceme si záchranu vydobýt v co nejkratším možném čase. Ale nehraju to první rok, vím, jak je to těžké a jaké jsou nervy na konci sezony. Jsem za kluky rád, že jsme se z toho takhle na jaře vyhrabali. Baví nás to. Když se vyhrává, na tréninky se chodí s radostí," dodává Fíček.

Zdroj: Daniel Seifert

Březová – Meteor 0:1 (0:0)

Branka: 67. Kordiak. Rozhodčí: Fencl - Pálek, Šmat. ŽK: 89. Martinec (Březová). Diváků: 120.