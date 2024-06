Z naší strany to byl ukázkový příklad, jak si sami prohrát utkání. V Neratovicích se nám tradičně nehraje moc dobře, ale tentokrát nám v prvním poločase dobře zafungovala taktika, která vedla až k vyloučení. Se zbytkem zápasu jsme si měli určitě poradit lépe, zvlášť poté, co jsme se dostali do vedení. Udělali jsme ale pár chyb a soupeř je skvěle využil. Musím na druhou stranu ocenit výkon Neratovic, které to odmakaly a byly za to odměněny.

Věděli jsme, že vítězstvím bychom Neratovice dostali pod tlak a zvýšili naše šance na bednu. To by pro nás byla milá odměna za celkem povedenou sezonu. Bohužel jsme ale dobře rozehraný zápas nedotáhli.

Je to příjemný pohled, protože jsme v té části tabulky, ve které jsme se chtěli pohybovat. Letos to bylo velmi vyrovnané a nebylo lehké se v popředí udržet. Stále se na nás pár týmů tlačí, proto musíme i ve zbývajících zápasech bodovat.

Na čele tabulky je Chomutov s Kladnem. Dalo se této dvojici v letošní sezoně vůbec nějak konkurovat nebo byla svoji kvalitou nedostižná?

Chomutov měl bezkonkurenční podzim, Kladno zase zářilo na jaře. Oba týmy jsou na špici zaslouženě a moc se mi líbilo, že na jejich vzájemný zápas dorazilo skoro dva tisíce lidí. Kvalitou k nim řadím ještě Neratovice, které jsou také vysoko, ale trochu jim utekl začátek. My jsme však ukázali, že i s těmito týmy se dá hrát.

To jste ukázali. Domácí výhry nad oběma nejlepšími týmy musely potěšit.

Přesně tak. Doma jsme porazili i Neratovice, takže všechny týmy z top trojky. Všechno to byly hezké zápasy, které musely fanoušky bavit. Já sám jsem si je užil rozhodně nejvíce z celého roku. Mělo to náboj, tempo i kvalitu, tak by to mělo být. Sami cítíme, že většina zápasů je hlavně o nás, a to ať hrajeme se soupeři ze spodku i z vrchu tabulky.

Dávali jste si před sezonou nějaké konkrétní cíle?

Nám se moc nepovedl loňský ročník, který spravilo až povedené jaro. Nikdo z nás už nechtěl zažívat trápení u dna tabulky, tak bylo cílem hlavně navázat na zlepšené výkony a hrát co nejvýše. V tomhle ohledu se nám to, myslím, povedlo celkem slušně a určitě máme dobrý základ i do další sezony, kde to může být ještě lepší.

Konec podzimu vás zastihl v perfektní formě a bylo z toho sedm výher v řadě. Nelitovali jste, že už se končí?

My byli v neskutečném laufu a kdyby se pokračovalo, tak jsme do Vánoc určitě první. Bohužel ale divize není Premier League, tak jsme povedenou sérii zakončili neméně povedeným výjezdem do Březové, kde jsme dali pět gólů.

Začátek jara byl jiný, z pěti úvodních zápasů jedna výhra. Dávali si na vás soupeři pozor nebo to bylo shodou jiných okolností?

Myslím, že to bylo zase především o nás. Většinu zápasů jsme si totiž pokazili sami slabou efektivitou v zakončení a protože to vzadu na nulu moc neumíme, byly z toho jen čtyři body.

Teď jste ale zpět, ze sedmi zápasů je pět výher. Co je vaší největší silou v této sezoně?

Podle mě jsme zvlášť letos museli být pro každý tým nepříjemným soupeřem. Máme šikovné kluky směrem dopředu, jsme na tom dobře fyzicky a mužstvo má dobrý charakter. To jsou hlavní důvody, proč se nám dařilo ta utkání zvládat.

Na Meteoru jste od roku 2018. Mění se úroveň divize za poslední roky?

Ještě před Meteorem jsem působil v divizi C, takže už jsem trochu takový divizní maskot a pamatuji toho docela dost. Velký zásah byl určitě v roce 2019, kdy vznikaly dvě ČFL a výš se posunulo několik dobrých týmů. Celkově se dá ale říci, že úroveň zůstává za ty roky podobná. Vždy se najdou minimálně dva kluby s ambicemi, které si to mezi sebou rozdají o postup, za nimi to pak bývá tlačenka o každý bod a na spodku to uzavírají týmy, které se většinou potýkají s personálními problémy už během sezony. I když je pravda, že hráči se do divize už moc nehrnou, protože je to taková nevděčná soutěž. Stojí dost úsilí i času, které v dnešní době moc lidí nechce nebo nemůže obětovat. S tím se ale potýká celý výkonnostní fotbal. Já jsem nicméně rád, že si mohu i na amatérské úrovni a při práci pořád zahrát slušný fotbal.

A co váš kádr? Je zkušenější a otrkanější než dříve?

Určitě nám hodně prospělo, že se kádr ustálil a ohráli se nám mladší kluci, kteří přišli z dorostu. Na naší hře je to znát a vidím na týmu, že každý půlrok uděláme progres. Je to také jeden z důvodů, proč se nám letos dařilo. Jediná škoda je, že nás trápí častá zranění a já budu jen doufat, že v příští sezoně to bude v tomto ohledu lepší.

Jak jste vy osobně na Meteoru spokojený?

Klub mi přirostl k srdci. A to dokonce natolik, že jsem se nově zapojil i do vedení klubu jako člen výboru. Moc mě baví pomáhat zejména mladým klukům a vidím v tom velký smysl. Rád bych na Meteoru přispěl k vytvoření takového prostředí, kde bude fotbal lidi bavit a kde se budou cítit dobře. A to od těch nejmenších až po muže.

Co vás přimělo přidat se do vedení klubu a jakou funkci vykonáváte?

Za tu dobu, co jsem v Meteoru, jsem navnímal některé věci, které by zasloužily posunout k lepšímu. Když se nyní tvořilo nové vedení, řekl jsem si, že bych o tom neměl jen mluvit, ale pokusit se s tím i sám něco udělat. Vzal jsem si na starost primárně marketing klubu, protože se to slučuje i s mým profesním životem. A zároveň bych chtěl do výboru přinášet trošku jiný vhled, který bude mít blíž všem hráčům a celkově mladší generaci.

Chtěl byste se do budoucna ubírat cestou sportovního funkcionáře?

Je to jedna z variant, kterou si dokážu ve svém životě představit. U fotbalu budu chtít zůstat i po konci hráčské kariéry a myslím, že by mě to mohlo naplňovat.

Cítíte se ve třiceti letech mezi funkcionáři jako mladík?

Asi trochu jo. Bude to dané i tím, že jsem v této funkci nový a možná na to ani není prostředí úplně zvyklé. Sám s tím ovšem nemám vůbec žádný problém a vnímám to naopak jako svůj benefit, z kterého může těžit klub i já.

Prospělo by podle vás fotbalu větší zapojení mladých funkcionářů?

To je celkově na širší téma o tom, jak se budou chtít mladí zapojovat do podobných aktivit. Moc lidí se do toho dnes nehrne, přesto věřím tomu, že se stále najde dostatek nadšenců, což je dobře. Český fotbal na takových lidech stojí, i když si to mnozí ani neuvědomují. A zapojení mladých je určitě potřeba, protože se změnil fotbal i doba samotná. Spousta věcí se dnes už musí dělat jinak a to by právě mělo být na nás.

Máte v sobě ještě nějaké fotbalové přání a cíle přímo na hřišti?

Moje největší přání je, abych si ještě mohl sám užívat čas na hřišti a byl pro tým platným hráčem. Je to pro mě stále komplikovanější vzhledem k pracovním povinnostem a především mému tělu se to už moc nelíbí. Fotbal mě ale stále ohromně baví a když se k tomu přidá dobrá parta kamarádů v kabině, je to prostě radost.

Pojďme od Meteoru do vyšších pater… Titul vyhrála Sparta. Je podle vás ve správných rukách?

Rozhodně! Titul zůstal zaslouženě na správném břehu Vltavy a letos jsme k němu navíc přidali pohár. Takže velká spokojenost a potěšilo mě také to, jakým způsobem dokázala Sparta pozvednout celý český fotbal po sportovní i fanouškovské stránce.

Jak to máte v kabině s rozdělením Sparta – Slavia?

Sešívky u nás mají bohužel většinu. Alespoň mám teď víc cílů, do kterých se můžu trefovat. Navíc během hecování v kabině mám na své straně Vojtu Kostku, který svým sparťanským srdcem vydá za deset lidí, takže počty hravě dorovná.

Blíží se Euro… Kdo je podle vás největší favorit a kam může dokráčet česká reprezentace?

Papírově to vypadá na Anglii, která má ideální čas vytěžit ze silné generace konečně zlato. Našim bych přál povedený turnaj a minimálně postup ze skupiny. Na nějaký větší úspěch to ale moc nevidím, na ty nejlepší týmy přeci jen ztrácíme.