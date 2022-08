Bod, který má pro ně cenu zlata. Vzhledem k průběhu utkání už ani Tochovičtí nepočítali s tím, že by mohli utkání dovést alespoň do remízy. Nicméně se jim v úplném závěru zápasu podařilo srovnat. Míč se po levé straně dostal k Matouškovi, který přízemní střelou ke vzdálenější tyči upravil výsledek na konečných 1:1. „Myslím si, že nás může hodně nakopnout. Minimálně do dalšího zápasu. Tým ukázal že je silný a podal velmi kvalitní výkon,“ pochvaloval si trenér Erik Šlechta, který přehnal oslavy gólu a sám viděl žlutou kartu. „Běžel jsem přes celé hřiště a něco jsem řekl soupeři od cesty. Hecovali jsme se,“ podotkl kouč Tochovic.