"Fotbalově jsme spokojení, a to i s hrou. Samozřejmě vnímám, že vždycky je co zlepšovat. A taky se nám nepovedl konec sezony, kdy jsme prohráli čtyři z pěti utkání. A poslední zápas jsme zkazili úplně, protože jsme dostali pět branek. To nám samozřejmě pokazilo dojem. Ale celkově jsme měli 48 bodů, to je dobré," řekl v hodnocení pro web Pražského fotbalového svazu kouč Meteoru Jiří Fíček.

Máte rádi góly? V tom případě choďte na zápasy jeho svěřenců. Ve třiceti zápasech Meteoru v sezoně padlo nejvíce gólů, celkem 112.

"Dali jsme jich 60, to je průměr dva vstřelené góly na utkání, s ofenzivou jsem spokojený. Na druhou stranu jsme dostali 52 branek, to je hodně a na tom určitě budeme chtít zapracovat. Tohle číslo je moc vysoké," mínil Fíček.

"Snažíme se hrát ofenzivně, aby to kluky bavilo. Vždyť nehrajeme profesionální soutěž, kluci mají svoje práce, školy, chceme, aby se to líbilo. Nehráli jsme o postup, ale také jsme nebojovali o udržení, při tom všem, čím jsme si prošli, to bereme. Chtěli jsme hrát pohledný a technický fotbal," pokračoval.

Ofenzivní sílu Meteoru ještě více zvedne navrátilec Krůta, i když jeho zapracování zpět do sestavy musí být pozvolné.

"Mám obrovskou radost, že se do přípravy po dlouhé době vrací. Má za sebou operace křížového vazu. Je mi jasné, že po té pauze se do toho nedostane za měsíc. Ale byl to náš klíčový hráč a jsme rádi, že je zpátky," těšilo trenéra.

"Z devadesáti procent zůstane kádr stejný. V přípravě dostanou šanci tři dorostenci na zkoušku. Naopak Zelenka je na zkoušce v druholigové Opavě. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli se pak udělá jedna posila, možné to je," dodal.