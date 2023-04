„Byl to bojovný zápas, takový opravdu klasicky remízový. My si toho moc nevytvořili, oni v podstatě taky ne," odfrkl si Chaloupka, který odehrál celý druhý poločas.

Největší šanci utkání si svěřenci trenéra Tomáše Smoly vytvořili v nastavení, gólmana pražského celku zachránilo břevno v kombinaci s jeho pohotovým zákrokem. „To byla ohromná škoda. Štěstíčko se k nám obrátilo zády. Mohlo to tam padnout, Velikonoce by byly hezčí," nadhodil syn legendárního záložníka Bohemians Pavla Chaloupky téma svátků jara.

„Ten duel bezgólový… To bylo jako Velikonoce bez hodování. Je to fakt škoda, v případě výhry by nám dal trenér tři dny volna. Takhle budeme mít po hodování, v pondělí bude trénink. Možná starší dostanou volno, ale my, mladí, musíme trénovat."

Ve středu 12. dubna dorazí do Chomutova k dohrávce Slaný, který je třetí od konce. „Teď musíme dobře potrénovat a Slaný sesekat. Bereme jen tři body!" burcoval Chaloupka.

Chomutov má z pěti jarních zápasů 11 bodů, v tabulce mu patří páté místo. „Jaro je zatím super, jen jsme teď dva zápasy nedali gól. Ale zároveň jich málo dostáváme. Jsme s jarem spokojení, hrajeme dobře, i když jsme měli lehčí soupeře."

FC Chomutov - SK Újezd Praha 4 0:0. Rozhodčí: Hodek - Kubec, Kastl. ŽK: 6:5. Diváci: 170.