"Ve Štětí jsme se rozhodli utkání nerušit a udělali jsme dobře. V sobotu ráno přestalo pršet, hrálo se na horním hřišti a jeho povrch byl ve stavu, jako kdyby ho žádné deště nezasáhly," popisoval domácí klub situaci.

Hosté poprvé inkasovali už ve čtrnácté minutě, kdy se prosadil Alberovský. Ten ještě do přestávky dokázal zkompletovat hattrick, jeho trefy z 25. a 43. minuty znamenaly pohodový poločasový náskok 3:0.

"Přijeli jsme nastavení tak, že se hrát nebude a asi jsme se z toho nevzpamatovali," nešetřil kritikou do vlastních řad při hodnocení pro klubový web kopaninský kouč Daniel Vott. "Hlavně v prvním poločase jsme dostali laciné góly," pokračoval.

Jeho tým se po změně stran nedočkal ani čestného úspěchu a čtvrt hodiny před koncem dal výsledku konečnou podobu Belák - 4:0!

"Soupeř nás předčil v nasazení, rychlosti, chtěl vyhrát a přistoupil k tomu úplně jinak než my. Jsme zklamaný, musíme se zamyslet, jak dál. Po dobrém vstupu si chlapci začali myslet, že to bude pohoda a půjde to samo. Zjistili, že tak jednoduchého to nebude," dodal Daniel Vott.

Po dvou zápasech venku, v nichž nevybojovali ani jeden bod (před Štětím prohra na Tempu 2:3), si mohou Kopaninští spravit chuť v následujícím kole, které odehrají na domácím trávníku proti poslední Březové.

Štětí - Přední Kopanina 4:0 (3:0)

Branky: 14. 25. a 43. Alberovský, 75. Belák. Rozhodčí: Dobrý - Pašek, Hanzal. Žluté karty: Alberovský, Zůza, Hotovec - Schierreich, Mainolfi, Havránek. Diváků: 100.

Přední Kopanina: Matějka - Kučera, Schierreich, Černý, Hovorka (46. Verner) - Asad - Havránek, Mainolfi, Razetto (46. Barratt), Zelenka - Urban (70. Kočí).