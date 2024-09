"Herně to byl vyrovnaný zápas. Na vyložené šance jsme na tom byli asi lépe, měli tak dvě tři. A to nás stálo dva body," řekl k utkání kouč Pražanů Karel Jeřábek.

Újezd zápas chtěl odehrát a v případě, že rozhodčí nezjistí neregulérní podmínky, záleží to právě na domácím týmu.

"Chtěli jsme to odehrát a doufali, že díky umělce to půjde. Soupeři se moc nechtělo, ale možná jsou rádi, že to mají za sebou a nemusí přemýšlet, jak to dohrávat. Když se pak hraje třikrát během jednoho týdne, jsou s tím komplikace," dodal Jeřábek.

"Zápas se hrál za hodně nevlídného počasí, celou dobu pršelo a foukal silný vítr. A přestože se hrálo na umělé trávě, i tato plocha byla na hranici regulérnosti. Nicméně bylo na rozhodnutí domácího klubu a ten chtěl zápas odehrát,“ zaznělo ze strany hostů, konkrétně z úst vedoucího českobrodského mužstva Jana Křena.

Jak bylo řečeno, domácí si vypracovali o něco více vyloženějších šancí, ale střelecky nebylo souzeno nikomu. A když v 75. minutě chytil domácí gólman Ježek brodskému Farkašovi střelu z malého vápna, skončil zápas 0:0.

"Hodně náročné utkání pro kluky vzhledem ke klimatickým podmínkám. Nakonec beru bod vzhledem k tomu, že domácí měli nějaké šance, které neproměnili. A na druhé straně byla škoda šance Farkaše, která po gólu volala. Navíc z horké půdy v Újezdě se body vozí těžko. Remíza je spravedlivá,“ uvedl k utkání kouč Českého Brodu Zdeněk Šmejkal.