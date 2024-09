S Jiřím Sodomou se na žižkovské Viktorce počítalo jako s útočníkem do základní…

Za stavu 3:0 bylo o vítězi prakticky rozhodnuto a hosté polevili. "To mě dost naštvalo. Chtěli jsme to uhrát vzadu na nulu a inkasovali ze zbytečného centru, kdy hráč zakončoval sám před brankářem. Přidali jsme ještě jednu branku, ale takhle jsem si hru nepředstavoval. Musíme hrát poctivě na nulu vzadu," upozorňoval kouč Aritmy na nedostatky.

Už to vypadalo, že do šaten se půjde za bezbrankového stavu, ale v nastavení první půle otevřel skóre Daniel Dostál. "Gól nám pomohl. Ve druhém poločase soupeř musel obranu otevřít a nám se hrálo lépe. Druhý gól jsme dali z rohu Spicou, pak několik příležitostí neproměnili a prosadil se až krásnou střelou zpoza vápna opět Daniel Dostál," pokračoval Ladislav Prošek.

"Abych řekl pravdu, s naší hrou jsem nebyl spokojený. Hlavně v prvním poločase jsme nepůsobili herně i pohybově dobře. Soupeř hrál v bloku, těžko jsme se dostávali do brankových příležitostí. Soupeř měl jednu brejkovou, vyběhnutím ji zachránil náš brankář," začal své hodnocení.

Na domácí straně pochopitelně panovalo zklamání. „Konečný výsledek nás všechny štve. Dostáváme laciné góly, kterým jde určitě zabránit. První poločas jsme neodehráli vůbec spatně, mělo to tempo, parametry. V defenzivě jsme hráli poctivě, organizovaně. Bohužel místo toho, aby poločas skončil 0:0, uděláme na konci půle chybu, kterou soupeř ihned potrestá gólem do šatny. Následně jsme to museli postupně více otevřít, čehož Aritma využila, když čekala na brejky," prohlásil obránce Přeštic Jan Duchek.

Parta z Vokovic je po pěti odehraných kolech na druhém místě. "Můžeme se bavit o spokojenosti, ale cesta před námi je pořád dlouhá. Start může být v pořádku, ale pořád jsme na sebe nároční a musíme pracovat. Pořád si to nechce sednout podle našich představ, které máme v klubu. Pořád tam není to, co hledáme," řekl Prošek.

Aritma doposud třikrát vyhrála a dvakrát remizovala. Minimálně jeden nerozhodný výsledek prý měl být za tři body.

"Remizovali jsme na úvod sezony v Komárově, první zápasy mají vždy svá specifika. Dvakrát vedeme, soupeř vyrovnal z penalty a standardní situace, gólman udělal chybu, jakou neudělal celou minulou sezonu. Domácí remíza s Českým Krumlovem byla jiná. Soupeř hrál v bloku v deseti lidech před vápnem a my se do něj nemohli dostávat. V nastaveném čase jsme stříleli do prázdné branky, měli už ruce nahoře, ale hráč vykopl míč na brankové čáře," přiblížil předešlé bodové ztráty.

Aritma tak pokračuje v atakování nejvyšších příček jako v minulé sezoně. Tým zůstal pohromadě, mladíci nasbírali cenné zkušenosti.

"V sestavě máme dvě tři změny a sedá si to. Jsme zkušenější, ale zatím nejsme spokojeni s defenzivní hrou a dostáváme moc gólů, nejsme precizní. Branky střílíme, ale já mám radši hru postavenou na tom, že raději neobdržím. Raději jedna dva nula a kontrolovanou hru, než aby se hrálo, jak říká spousta trenérů, pro diváky," pokračoval Ladislav Prošek.

Lepší než jeho tým je v dosavadním průběhu sezony pouze Milín. Ten je ve čtvrté lize nováčkem, ale tým má nabitý bývalými ligovými hráči a vyhrál všech pět zápasů. "Pro mě to není žádné překvapení, mají zkušený tým složený z ligových hráčů. Velmi dobře brání a vepředu mají Kadlece, který šance proměňuje. Divizní hráč třeba potřebuje tři šance, on promění hned, klidně i pološanci," uvedl na adresu aktuálního lídra tabulky.

"V tabulce určitě půjde nahoru Králův Dvůr. Má dobré mužstvo, jen nezachytil úvod sezony. Zvyká si na soutěž po pádu. Každá divizní skupina je jiná a má svá specifika, třeba v béčku mají problém Karlovy Vary, které také sestoupily z ČFL," dodal Ladislav Prošek.

Přeštice - Aritma 1:4 (0:1)

Branky: 77. Bešta - 45. a 65. D. Dostál, 58. Spica, 86. Š. Dostál. Rozhodčí: Adámek - Louda, Holakovská. Žluté karty: Ferko, Kolík, Přibáň - Špírek. Diváků: 225.

Aritma: D. Chundela - Š. Dostál, D. Hodík, J. Vožický, J. Mareš, D. Dostál, J. Špírek (46. V. Königsmark), Š. Nikl (81. S. Kubr), V. Lőffler (46. M. Komárek), J. Škoch, J. Spica (73. D. Macháček).