/VIDEO/ Dvě výhry a dvě prohry. Fotbalisté Meteoru odstartovali novou divizní sezonu výborně a s osmi body jim patří čtvrtá příčka. Bez porážky je spolu s nimi pouze vedoucí duo Štětí - Chomutov. A mohlo to být ještě lepší, říká v rozhovoru pro Pražský deník trenér libeňského týmu Jan Fíček.

Fotbalisté Meteoru mají důvody k radosti. Po čtyřech zápasech jsou bez porážky na čtvrté příčce divizní tabulky. | Foto: PFS

Jak jste spokojeni s úvodem sezony?

Je to vydařený start. Vcelku můžeme být spokojení, ještě jsme neprohráli. Měli jsme ale na to, aby byl začátek ještě o trochu lepší?

Podívejte… Myslíte, že nějaká z remíz měla být spíše za tři body?

V zápase s Brandýsem mohly vyhrát oba mančafty. Měli jsme jasné gólovky, oni také, takže remízové utkání, i když doma by se takové měla vyhrávat. Mrzí mě, že jsme nevyhráli v Lounech. Sedmdesát minut jsme byli lepší, ale bohužel remizovali. Domácí měli jedinou šanci, proměnili ji, my pak naše další ne.

Teď o víkendu jste ale porazili Kladno, což je určitě cenný skalp…

Určitě! Od začátku jsem říkal, že pro mě je Kladno hlavní adept na postup. Po nich Neratovice a Chomutov, ale Kladno nejvíc. Takže to jsou určitě cenné body a kdo zápas viděl, tak musí říct, že i zasloužené, i když jsme přežili penaltu. My z penalty dali na 1:0, oni za dvě minuty z penalty srovnali. Pak kopali ještě jednu, ale tu gólman Toma chytil. Pak jsme měli i my kopat další penaltu, ale tu už rozhodčí nepískl.

Zdroj: Youtube

Pak jste rozhodli v závěru…

Od té neodpískané penalty jsme se nastartovali, hodně zatlačili a vytvářeli si standardky. Dvě minuty před koncem jsme trefili břevno, v devadesáté minutě pak šli ze strany sami na bránu, Michálek to chtěl dávat brankáři mezi nohy, ten ale míč vyrazil na roh a z něho v nastavení Michálek hlavou rozhodl. Byla to obrovská euforie, právě proto se fotbal hraje. Měl jsem velikou radost a byl na kluky i hrdý, jak to odbojovali.

Začátek minulé sezony nebyl tak povedený. Říkal jste, že kvůli sehrání obměněného kádru. Ten se trochu obměnil i tentokrát. Co je jinak?

Mladí hráči už hrají divizi rok, zvykli si na ni. Přibyli další tři dorostenci, šanci dostávají pomalu, chodí spíše za béčko a zvykají si. Předtím jsme dorostence hodili rovnou do vody. Mladí kluci ještě nemají zkušenosti, musejí se vyhrát, ale šanci určitě dostanou, jen postupně, ne hned. Kádr se nám ustálil, Michálek se Zelenkou ho dobře posílili.

Jak složité je nahradit pravidelný gólový přísun dlouhodobě zraněného Davida Krůty?

Dával nejvíc gólů, dopředu byl nejvíc nebezpečný, ale ten prostě bude chybět dlouhodobě. Udělal si křížový vaz a nemůžeme s ním počítat. Týden před mistráky se nám ale zranili Kordiak s Karvánkem. Takže máme zraněné tři velmi důležité hráče základu. Ale ti, co dostali šanci, je dokázali nahradit. Normálně by se třeba do základu nedostali, ale odvádějí výkony a i proto máme po čtyřech kolech osm bodů.

Za vámi jsou teprve čtyři zápasy, ale dá se říct, jestli se nějak změnila úroveň divizní skupiny B?

No… Hráli jsme s Brandýsem, ten byl loni v céčku… S nováčky jsme ještě nehráli, jinak týmy zůstaly stejné. Každý ví, že divize je vyrovnaná a každý může porazit každého. Není to jednoduchá soutěže a musíme se na každý zápas připravovat stejně, dát do toho maximum.

Což bude platit i teď, kdy jedete do Slaného… pro body?

Stoprocentně se chceme pokusit zvítězit. Slaný je známé tím, že doma je velice nebezpečné. Hraje se tam těžko. Z Kladna udělali Balšánka, zkušeného harcovníka, vepředu mají Nádeníčka, v minulé sezoně nejlepšího divizního střelce, který si umí najít prostor. Plus další posily, určitě to nebude nic jednoduchého.

Pak doma přivítáte nováčky z Hřebče. Co říkáte na tento tým?

Hřebeč mě vcelku překvapila, ale ne úplně tolik. Má dobrý tým. Podaný je zkušený hráč, Jablonský také, mají i Šventa, který zatím ale nenastoupil. Hodně zkušený kádr, doma budou vyhrávat, těží z hřiště malých rozměrů a mají velmi dobré standardky, ze kterých dávají osmdesát procent gólů, Podaný je umí dobře kopat. V Neratovicích ale nehrál a hned měli venku problémy. Je to tým, který bude určitě bodovat doma, venku nevím. Rozhodně je to ale hodně zkušený mančaft s hráči, kteří prošli první ligou a určitě nebudou patřit k otloukánkům.