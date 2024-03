„V lednu to bylo v pohodě, ale od února máme asi dvanáct zraněných, jako už tradičně u nás. Je to komplikace, ani jednou jsmev přípravném zápase nebo na turnaji nebyli kompletní a trénovalo nás třeba jenom čtrnáct,“ postěžoval si kouč.

Před blížícím se startem jarních odvet je situace přece jen o něco klidnější, ale rozhodně ne ještě dobrá. „Malinko to je lepší. Někdo se vrací, ale pořád je to pro nás problém, protože chybí i důležití hráči,“ pokračuje Leggeri.

V hráčském kádru nedošlo k žádným změnám, ale výrazně se posílil realizační tým. Leggeri si k sobě jako parťáka vzal bývalého úspěšného fotbalistu Lukáše Jarolíma.

„Máme spolu kamarádský vztah, zkusil jsem ho a kývl. Pomůže nám se spoustou věcí. Kvůli zdravotním problémům kolegů jsem v průběhu podzimu trénoval sám,“ vysvětluje kouč Spojů.

„Myslel jsem, že by mohla přijít nabídka z vyšší soutěže. Když se ale neobjevila, rozhodl jsem se pomoci Fabiovi ve Spojích. Tréninky jsou jedna věc, další i zápasy. Když to dělám, tak pořádně, chci kluky vidět, jak vypadají i během utkání. A pořád je to pro mě další dobrá zkušenost, jsem za ni rád. Nešel jsem do neznáma, s Fabiem se známe snad pětadvacet let, z doby ve Vykání znám i některé hráče, stejně jako tady ze Spojů. Když byl klub v A třídě, tak jsem tu něco odehrál. Na jaře rád pomůžu,“ vysvětluje svůj přesun na Spoje Lukáš Jarolím.

Společně se tak budou chtít pokusit dostat tým co nejdříve do klidnějších vod v tabulce.

„Tuto sezonu máme jasný cíl, tím je záchrana. Nejsme na tom úplně špatně, ale ani nějak úplně dobře. Měli jsme na podzim získat ještě tak pět šest bodů navíc a bylo by to v tabulce úplně jiné. V několika zápasech jsme vedli, ale neudrželi to a na konci prohráli. Mohli jsme být více v klidu. Takhle jsme ve skupině sedmi osmi týmů, které budou bojovat o záchranu. Kromě Čáslavi s Letohradem, kteří mají velkou ztrátu, může padat každý z druhé poloviny tabulky,“ dodává Fabio Leggeri k jarním prognózám.