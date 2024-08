Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

„Letní přípravu jsme měli trochu atypickou, kvůli několika pozdním příchodům hráčů B mužstva kvůli baráži (béčko Aritmy postoupilo přes baráž do přeboru – pozn. autora), někteří hráči se začleňovali později a i utkání jsme odehráli v sestavách, které nebyly úplně optimální,“ pokračuje.

V novém ročníku si tak všichni budou na svěřence trenéra Ladislava Proška dávat bedlivý pozor. „Je možné, že nás budou soupeři brát trochu jinak. I když se soutěž obměnila, budou proti nám vycházet z našich posledních výsledků. My ale víme, kde je naše místo, co od toho očekávat a co chceme hrát,“ má jasno kouč Prošek.

Změn v kádru nebylo mnoho. „Dva hráči ze základní sestavy nám skončili. Jeden odešel do zahraničí a druhý si vzal delší pracovní volno. Jak je letní pauza kratší, někdo přišel do přípravys nedoléčenými šrámy. Posunuli jsme do áčka také dva kluky z dorostu, s kádrem jsme pracovali tak, aby i rezerva měla jasně určené jádro týmu,“ přiblížil Prošek pohyby v kabině.

Aritma je ve skupině A čtvrté nejvyšší soutěže jediným pražským týmem. Z přeboru šly nahoru dva, ale oba do béčka, kde je tak hned pět celků z metropole. „Že nemáme derby je nám líto, hlavně s Přední Kopaninou by to bylo velmi atraktivní a zajímavé pro kluby i pro diváky,“ mínil trenér.

Vokovičtí by v nové sezoně rádi opět atakovali nejvyšší příčky. „Chtěli bychom hrát do pátého místa. Budeme se snažit navázat na předešlou sezonu a chceme se také zlepšovat, co se týká herního pojetí,“ dodal Ladislav Prošek.