"Na nádherném stadionu jsme čelili prvnímu týmu tabulky. A rád konstatuji, že jsme odehráli s FC Chomutov výborné utkání. Skvěle jsme bránili, slušně kombinovali a hrozili z rychlých protiútoků. Domácí mají vynikající útočné trio a rovněž rychlý přechod do útoku, koncentrovanou hrou jsme však jejich hru téměř eliminovali," těšilo trenéra Admiry B Pavla Gregora v hodnocení pro klubový web.

Ten v týmu přivítal několik posil z třetiligového áčka a Admira šla ve 36. minutě do vedení, když se prosadil Jung. Hosté bojovným výkonem vedení drželi až do 76. minuty, kdy Burýšek nešťastně do vlastní sítě tečoval střelu jednoho z domácích hráčů.