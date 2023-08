/FOTO, VIDEO/ Hodně divokou sobotu prožili fotbalisté Aritmy. Do Českého Krumlova přijeli k zápasu třetího kola divizní skupiny A se zpožděním, ale ani to, že rovnou z autobusu vyskočili na hřiště, jim nezabránilo vyhrát i třetí zápas v řadě (2:0) a se stoprocentním bodovým ziskem a skóre 7:1 celé soutěži kralují.

Divize A: Slavoj Č. Krumlov - Aritma Praha 0:2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

"Sobota začala dost nepříjemně. Z Aritmy jsme vyrazili v 9.45 a do Krumlova na stadion jsme přijeli ve 13.05, zápas začínal ve 13.30," vypráví trenér party z Vokovic Ladislav Prošek.

"Děkujeme domácím, že nám umožnili deset minut na rozcvičení navíc. Přípravu jsme udělali po cestě na benzinové pumpě, kde jsme na chvíli zastavili. Na stadionu jsme se rychle rozcvičili, převlékli přímo na střídačce a šlo se do zápasu," pokračuje.

S jeho svěřenci to ale nijak nezamávalo, naopak. Běžela čtrnáctá minuta a na ukazateli skóre svítil stav 0:2!

"Domácí jsme zaskočili. Hned na úvod jsme měli šanci, soupeř zahrozil po rohu, ale bez zakončení a pak už jsme si brankové příležitosti vytvářeli jen my. V osmé minutě jsme se po rychlém protiútoku dostali do vedení Komárkem, ve čtrnácté po nevyužité šanci a následném rohu dával na 2:0 Dostál," přibližuje trenér Prošek úvodní čtvrthodinu zápasu, která ho vlastně celý rozhodla.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Do konce prvního poločasu jsme měli obrovské šance, ovšem bez využití. Druhý se nesl v opatrnějším duchu, po patnácti minutách se nám otevírala okýnka v krumlovské obraně, ale také jsme je už nedokázali využít. Za výhru jsme rádi, stejně jako za nulu vzadu, soupeř neměl jedinou přímou střelu na bránu," chválí svůj tým.

Slova uznání měl pro Pražany také krumlovský kouč Zdeněk Šváb: "Aritma hrála dobrý fotbal, byla dobrá na míči. Byli to samí mladí klucí s perspektivou. My nevystřelili na bránu a nemohli tak pomýšlet na úspěch."

Aritma tak má po třech zápasech plný počet bodů. "Vážíme si toho a bereme to s pokorou. Je to příjemné odměnění za práci, kterou jsme udělali v létě a děláme vždy v týdnu před zápasy. Pro náš mladý tým je to odměna, nejstarší hráč v sestavě je ročník 99," říká Ladislav Prošek.

Ten může být spokojen s útočnou silou (7 vstřelených gólů), ale hlavně s obranou, která za tři zápasy inkasovala jediný gól, doma se Sokolovem z penalty. Ze hry ji nepokořil zatím nikdo.

"Není to jen práce obránců, ale celého týmu, i předku, který nám defenzivu zahajuje. K tomu se přidává poctivá práce obrany v čele s gólmanem," těší jej.

O čtvrtou výhru v řadě bude Aritma o víkendu bojovat na domácím hřišti s plzeňským Petřínem. "Chceme opět vyhrát, ale víme, že přijede opravdu aspirant na postup a favorit této soutěže. Dlouhodobě se snaží o postup do ČFL. Přistoupíme k tomu zodpovědně a uděláme maximum, abychom získali body. O síle soupeře víme, uvědomujeme si ji a přes týden se dobře nachystáme," dodává trenér divizního lídra.

Český Krumlov - Aritma 0:2 (0:2)

Branky: 8. Komárek, 14. Dostál. Rozhodčí: Janíček - Havlík, Lovětínský. ŽK: Kuna, Kabele - Vožický. Diváků: 160.