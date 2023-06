/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Aritmy jeli k závěrečnému diviznímu zápasu sezony na hřiště Klatov v klidu. Věděli, že v případě výhry mohou atakovat konečnou čtvrtou příčku tabulky, ale hlavně s pocitem, že za sebou mají povedený ročník. Pro domácí to byl ale zápas o všechno. Museli vyhrát, aby měli jistotu záchrany, což se jim nakonec povedlo. Uspěli 3:1, udrželi se a Aritma klesla o příčku níž, skončila tedy šestá.

Aritma na závěr sezony prohrála na hřišti zachraňujících se Klatov 1:3. | Foto: Jindřich Schovanec

„Všechno to z nás spadlo, a teď si to užijeme. Proti Aritmě to bylo hrozně těžké utkání, hlavně psychicky. Navíc jsme opět dostali první gól a vypadalo to s námi špatně. Naštěstí jsme ale dali dvě branky do poločasu a ve druhém dějství přidali třetí gól. Celá sezona se nám vůbec nepovedla, ale jsem šťastný, že jsme to s Aritmou zvládli a zachránili divizi v Klatovech," radoval se po zápase zkušený útočník Antonín Presl, nejlepší střelec týmu v letošní sezoně.

SK Klatovy 1898 - SK Aritma Praha 3:1 (2:1)

Branky: 18. Holík, 30. Presl z penalty, 62. Krejčiřík - 10. Novotný. Rozhodčí: Vnuk - Melichar, Zoufalý. ŽK: 4:1 (33. Vacek, 60. Marek, 68. Holík, 84. Lukeš - 81. Červený). Diváků: 280.

Klatovy: Valeš - Ferko, Presl (58. Hošek), Marek (90. Fiala), Janda, Mészáros, Krejčiřík (90. Partyngl), Vacek, Holík (68. Málek), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

Aritma: Roub - Hagino (68. Bedrna), Vožický (68. Kubr), Ielitro, Racocha, Mareš (68. Trenkwitz), Hořt, Rada, Novotný (68. Macháček), Jakoubek, Červený. Trenér: Ladislav Prošek.