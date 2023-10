Fotbalisté Aritmy vyhráli v divizní skupině A třetí zápas v řadě. V Rokycanech uspěli 2:0 díky gólům Hodíka s Kubrem. Parta z Vokovic je v tabulce druhá, o dva body za lídry z Mariánských Lázní. V této sezoně je zdobí hlavně skvělá bilance ze hřišť soupeřů. Ze šesti zápasů vyhráli pětkrát (včetně výhry na hřišti lídra) a jednou remizovali.

Fotbalisté Aritmy (na ilustračním snímku) vyhráli v Rokycanech 2:0. | Foto: Deník/Michal Káva

Po bezbrankovém prvním poločase začaly góly padat krátce po změně stran. V 55. minutě otevřel skóre Hodík, v 66. pak z penalty dal výsledku konečnou podobu Kubr.

"Úvod utkání patřil domácím, špatně jsme nabírali hráče. Postupně se hra vyrovnala a odehrávala se mezi vápny. Domácí měli šanci po rohu, my si šanci vytvořili po brejku Komárka, který šel sám na brankáře, ale zakončení nezvládl," začal své hodnocení pro klubový web kouč Aritmy Ladislav Prošek.

"Druhý poločas začal naším rohem, kdy po naší střele domácí vykopávali míč z prázdné brány. Po po dlouhém autu jsme se pak prosadili Hodíkem, po dalším brejku byl ve vápně faulován Ilitro a nařízenou penaltu proměnil Kubr. Poté se zapas dohrával, domácí neunesli stav a v závěru zezadu faulovali Vožického a šli do deseti. Pak už jsme to kontrolovali a došli ke třem bodům a čistému kontu, kterého si vážíme, stejně jako výhry z venku," dodal Prošek.

Na domácí straně panovalo rozčarování. Z výsledku i nařízené penalty.

"Je to hořká porážka, protože druhý tým tabulky jsme k ničemu moc nepustili. Kluci do puntíku plnili pokyny, respekt před nimi. První gól jsme inkasovali po dlouhém autu, druhý z penalty, která si myslím, že nebyla. Rozhodčí z toho udělali trochu guláš. My jsme na balonu, ale nejsme schopní být důraznější ve vápně soupeře. Ale pořád to beru tak, že stavíme nový mančaft a náš čas ještě přijde,“ uvedl po zápase rokycanský trenér Michal Veselý.

Rokycany - Aritma 0:2 (0:0)

Branky: 55. Hodík, 66. Kubr z penalty. Rozhodčí: Míč. ŽK: 1:1. ČK: 86. Glazer, 87. Moulis (vedoucí družstva, oba Rokycany). Diváci: 150.

Aritma: D. Roub - A. Novotný (62. A. Trenkwitz), M. Komárek, D. Dostál, D. Macháček (89. T. Kolínek), J. Mareš, S. Kubr, T. Ielitro, Š. Dostál, D. Hodík, J. Vožický.