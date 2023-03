/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Aritmy prožívají skvělý vstup do jarních divizních odvet. Po domácí remíze s Tochovicemi a výhře v Českém Krumlově potvrdili svěřenci trenéra Ladislava Proška dobrou formu i ve víkendové domácí bitvě proti Rokycanům. Tu vyhráli 1:0 gólem Ielitra z 52. minuty.

Aritma bodovala i ve třetím jarním zápase, doma porazila Rokycany 1:0. | Foto: Deník/Martin Mangl

"Bylo to velmi vyrovnané utkání. Soupeř držel balon, my měli více brankových příležitostí. V prvním poločase jsme šli třikrát sami na bránu a byla škoda, že jsme první branku nedokázali vstřelit dříve, uklidnila by nás," vrací se k utkání trenér Prošek.

Krátce po změně stran padl jediný gól utkání, když Ielitro využil nedůraz v rokycanské obraně. "Paradoxně jsme vstřelili branku z opticky nejméně vypadající šance. Pak jsme si vytvořili další dvě tři stoprocentní, ale pojistku nepřidali. Naštěstí se nám podařilo dohrát zápas s nulou. V poli byla hra vyrovnaná, soupeř měl za celý zápas prakticky jedinou šanci, my kromě branky ještě pět dalších, které jsme nedotáhli," pokračoval kouč Aritmy v hodnocení.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jeho svěřencům se na jaře daří a v tabulce už jsou sedmí, s pouhým tříbodovým odstupem na druhou Soběslav.

"Vstup do jarní sezony se nám vydařil. Už první domácí zápas jsme chtěli vyhrát, šli do vedení, ale pak neproměnili další šance a inkasovali vlastní gól. Bod ale musíme brát. Nesmírně si vážím výhry z Českého Krumlova, historicky tam Aritma ještě nikdy nevyhrála. Tentokrát se nám povedlo je vyloupit a jsme za to neskutečně rádi. Sedm bodů ze tří utkání je výborný rozjezd a chceme v tom pokračovat. Pro náš nový mladý tým je to velké povzbuzení," těší Proška.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Aritma - Rokycany 1:0 (0:0)

Branka: 52. Ielitro. Rozhodčí: Izugrafov - Koranda, Matyš. ŽK: 35. Vožický - 35. Glazer, 41. Umosor, 60. Matas, 71. Procházka. Diváků: 120.

Aritma: Roub - Kalina, Bedrna, Racocha, Ielitro, Komárek, Mareš, Macháček (90. Hagino), Červený (61. Kubr), Novotný (68. Štěpánek), Vožický (61. Trenkwitz). Trenér: Ladislav Prošek.

Rokycany: Houdek (46. Růžička) - Matas, Umosor, Hereit, Glazer, T. Zajíček (89. Pražský), Procházka (74. Titl), Nový (74. Ryba), Stejskal (67. Holek), P. Eger, Lehký. Trenér: Milan Dejmek.

