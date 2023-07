Fotbalisté Příbrami mají za sebou parádní generálku na start nového ročníku druhé nejvyšší soutěže. Týden před duelem s Vyškovem porazili pražskou Admiru 6:0. S kapitánskou páskou se na hřišti objevila i čerstvá hvězdná posila Josef Hušbauer.

Karel Krejčí hodnotí generálku na druhou ligu | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

I v posledním zápase před začátkem mistrovské sezony nasadil Karel Krejčí čtyři nové tváře. Na jednu z nich se ale fanoušci Příbrami už netrpělivě těší. Den po podpisu smlouvy nastoupil a hned v roli kapitána záložník Josef Hušbauer. „Jeho příchod do týmu hodně prospěl. Je vidět, že dokáže hru zklidnit a hráče usměrnit,“ pochvaloval si hlavní trenér Karel Krejčí.

Příbramští předvedli zcela opačný výkon než ve středu proti Zápům. Od začátku měli utkání pevně pod kontrolou a převahu začali od 26. minuty proměňovat v góly. Do přestávky stihli vstřelit tři. „Jsem rád za kluky hlavně. Bylo vidět, že jsme přizpůsobili režim zápasu a jsem rád, že se v něm objevily věci, které trénujeme. Vstřelili jsme šest branek a bylo tam dost dalších povedených akcí. Vítězství mohlo být klidně výraznější,“ uvedl Krejčí.

Domácí po přestávce nestíhali a jen čekali, do jaké výše naroste příděl od Příbrami. Nakonec se zastavil na půl tuctu gólů. Dvakrát se prosadili Nečas s Dudlem. „Admira je v přípravě někde jinde než my, ale mě samotného zajímalo, jak si s tím poradíme. Byl to zápas, který se mohl líbit. Takhle bych si nějak představoval, abychom se prezentovali a doufám, že nás to povzbudí do další práce a zápasů,“ pochvaloval si příbramský kouč.

Vložený středeční duel ze Zápy se tak může hodit za hlavu, protože Příbram oproti duelu v týdnu proměňovala šance. „Bylo vidět, že ve středu kluci tahali nohy a pohybově to optimální nebylo. Čtvrtek, pátek jsme se věnovali taktickým věcem, což bylo vidět,“ řekl Krejčí. Tomu se nyní krystalizuje už základní jedenáctka i kádr, se kterým vstoupí do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. První utkání sehrají jeho svěřenci už příští týden v duelu neúspěšných barážistů na půdě Vyškova.

Admira Praha - Příbram 0:6 (0:3)

Branky: 26. Wágner, 29. Nečas, 39. Dudl, 54. Dudl, 59. Nečas, 90. Loic. Rozhodčí: Hocek

Příbram: Melichar - Matoušek, Brabec, Jahič (60. Jelínek) - Andronikou (60. Mirkovič), Ngosa (60. Loic), Hušbauer (60. Biricz), Dudl (70. Krameš), Jandera (60. Antwi) - Wágner (60. Štěpánek), Nečas (70. Anih).