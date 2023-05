O tom, že fotbalisté Viktorie Žižkov dokráčí k celkovému vítězství ve skupině B České fotbalové ligy a postoupí do baráže o druhou ligu, nebylo prakticky od počátečních kol sezony pochyb. Po víkendové výhře 4:1 nad béčkem Pardubic už mají i matematickou jistotu. Z vedoucí příčky už je nikdo nesundá, ať budou do konce sezony výsledky jakékoliv.

Fotbalisté Žižkova (snímek z předchozího domácího utkání proti Kolínu) rozstříleli pardubické béčko 4:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Žižkovští měli na domácím trávníku zápas pod kontrolou, ale paradoxně jako první inkasovali. Běžela 32. minuta a střelecký účet otevřel pardubický Huf. Domácí se s tím ale nehodlali smířit a o chvíli později bylo zásluhou Klusáka srovnáno.

Jestli chtěli Východočeši po přestávce co nejdéle držet vyrovnaný stav, hned po změně stran jim překopal plány gól Bazala. Druhá půle se odehrávala jasně podle žižkovských not a góly Súkenníka z penalty a vlastního Hanče zajistily výhru 4:1.

"Jsme spokojeni, s druhým poločasem maximálně. Podařilo se nám vstřelit branky a i výkon byl podle našich představ. Po celý zápas jsme drželi míč, otěže zápasu a diktovali tempo. Z první a jediné střely šel soupeř do vedení, ale to nás nakoplo, od té doby jsme změnili hru, dávali míče za obranu a tlačili se do zakončení. Vycházelo nám to a vyhráli jsme jasně a zaslouženě," chválil své svěřence trenér Michal Horňák.

Valeše neukřižujeme, ztrátu musíme vidět komplexně, říká kouč Bohemians

Výhra 4:1 tak dala Žižkovu jistotu baráže. Do konce sezony čekají Viktorku ještě tři zápasy, a to všechny venku, jelikož utkání se Zápy na samotný závěr podzimu se kvůli počasí hrál po domluvě klubů na žižkovském stadionu a ne na tom zápském. Žižkov si tak před baráží zahraje postupně v Živanicích, Zápech a na béčku Jablonce.

"Po jistotě baráže se na ni budeme maximálně soustředit. Neznamená to, že zápasy vypustíme. Bude to pro nás test a příprava. Chceme uspět, udržet si lepší bodové zvýhodnění při udělování domácího prostředí, ale i kvůli sebevědomí," dodává Horňák.

Podívejte se na fotogalerii z předchozího domácího zápasu Žižkova…