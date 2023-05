Minulý týden získali fotbalisté žižkovské Viktorky jistotu prvního místa ve skupině B ČFL a tím pádem i účast v baráži s vítězem druhé skupiny o postup do druhé nejvyšší soutěže. Jistota triumfu se jim ale o víkendu příliš nevyplatila. V Ústí nad Labem ztratili dobře rozehraný zápas a s tamní Armou jen remizovali 2:2. Trenér Michal Horňák mluvil o příliš pohodlném fotbalu.

Fotbalisté Žižkova remizovali na trávníku Ústí nad Labem 2:2. | Foto: Deník/Michal Káva

V prvním poločase padl jediný gól. Z trvalého žižkovského tlaku se po půl hodině prosadil Řezáč.

"První poločas jsme na hřišti dominovali, ale to se nakonec ukázalo jako špatné. Začali jsme hrát pohodlný fotbal, což nám nevyhovovalo. Úvodní gól jsme dali také prakticky zadarmo a tohle vše nás potrestalo, když jsme na začátku druhého poločasu najednou prohráli 1:2," vrací se trenér Michal Horňák k prvnímu poločasu zápasu.

Hned na začátku toho druhého srovnal ústecký Cantin a vzápětí poslal domácí do vedení Hudec. "Byla to pro nás dobrá facka. Hráči ukázali, že umí, dostávali se do šancí, ale bohužel jsme proměnili jen jednu. S výsledkem spokojeni nejsme a ani výkon nebyl 55 minut podle představ," dodal Horňák.

Ten poslal na závěrečnou dvacetiminutovku na trávník Klusáka, který se mu za důvěru odvděčil vyrovnávacím gólem. Sám jej nedal, ale po jeho průniku se po trestném kopu prosadil hlavou Tregler.

"Šel jsem na hřišti s úkolem oživit hru, aby tam létaly centry a dali jsme gól. Nakonec padl po standardce. Srovnali jsme, ale bylo to málo. Měli jsme standardek spoustu, škoda, že jsme si je lépe nepřipravili. Na otočení jsme určitě měli," přiznal David Klusák.

"Bylo to velmi těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. Ten byl v prvním poločase jasně lepší, měl víc míč na kopačkách, výsledkem čehož bylo, že jsme úvodní dějství prohráli. Hráli jsme strašně ustrašeně a moc jsme toho nepředvedli. O přestávce byla v kabině trochu bouřka, prostřídali jsme a hned to přineslo ovoce. Po gólu na 2:1 jsme měli ještě další šance, ale bohužel jsme je nedali, a soupeř nás za to potrestal. V závěru měl ještě nějaké příležitosti, znovu nás přehrával, ale naštěstí jsme udrželi alespoň ten bod. Bereme ho, proti lídrovi je hodně cenný," neskrýval spokojenost ústecký kouč Vít Raszyk.

Vrásky mu přidělalo hlavně zranění brankáře Plachého, který si v 87. minutě sám podvrtnul koleno a musel nuceně střídat. "Je to kaňka na tom výsledku. Vypadá to, že to bude dlouhodobější, sám mi po zápase říkal, že tenhle pocit zná a že to asi bude něco vážnějšího," krčil rameny Raszyk.

FK Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov 2:2 (0:1)

Branky: 46. Cantin, 53. Hudec – 35. Řezáč, 76. Tregler. Rozhodčí: Šulcová- Holakovská, Štípek. ŽK: Hudec, Jiránek - Súkenník, Bazal. Diváci: 288.

Ústí nad Labem: Plachý (89. Dombrovskij) – Hudec, Stružinský (46. Mayerhofer), Čítek, Zárybnický (79. Kubín), Jiránek, D. Černý, Cantin (90.+3 Zaspal), Kolařík (79. Zůza), O. Černý, Benda.

Žižkov: Švenger - Tregler, Súkenník, Rudavskyi (54. Jirásek) - Řezáč, Batioja, Sixta, Muleme - Prošek, Voltr (32. Štrombach), Bazal (70. Klusák).