Závěrečný zápas skupiny B České fotbalové ligy odehráli hráči žižkovské Viktorky na hřišti jabloneckého béčka, kde vyhráli 3:2. Jelikož měli vítězství v soutěži už pár týdnů jisté, tak stejně jako vítěz druhé skupiny z Domažlic, šetřil opory a šanci dal řadě mladíků. Právě tito dva jmenovaní soupeři si to v příštím týdnu ve dvou zápasech rozdají o postup do druhé nejvyšší soutěže.

V 60. minutě zápasu Jablonec B - Žižkov poprvé na jaře naskočil na trávník do zápasu zkušený žižkovský útočník Václav Kadlec. | Foto: FKVŽ

"Hlavně v prvním poločase jsme drželi zápase ve svých rukou, i když jsme úplně pozměnili sestavu a dalši šanci mladým, ať se ukážou. Od sedmdesáté minuty jsme ale polevili v aktivitě, hráli pasivně, a to nás potrestalo," hodnotí zápas žižkovský kouč Michal Horňák.

Jeho svěřenci vedli už po necelé půlhodině hry 2:0, když se prosadili Štrombach s Batiojou a tento stav platil až do 80. minuty. Zdálo se, že na výhře jasného lídra ČFL se nic změnit nemůže, ale přišlo zmiňované polevení a Breda dvěma góly během pěti minut srovnal.

V té době, od 60. minuty, běhal po trávníku v žižkovském dresu zkušený Václav Kadlec. Šlo o jeho první jarní start a v nastavení se také zasloužil o vítězný gól, když po jeho akci a faulu na něj rozhodčí nařídil penaltu a z ní se prosadil Petráň.

"Sedmdesát minut jsme byli spokojení, pak zbytečně polevili, ale už všichni hledíme na ten barážový dvojzápas, který nás čeká. Jsme napjatí, musíme to zvládnout. Musíme to odjezdit a rýt rypáky v zemi. Nikdo nic nemůže podcenit, nedohrávat souboje. Bude to hodně o hlavě. Obě mužstva jsou kvalitní, každá chyba bude potrestaná," dodává Horňák.

Úvodní zápas baráže je na programu ve středu 14. června od 17 hodin v Domažlicích. Odveta se hraje v sobotu 17. června od 10.15 hodin na Žižkově.