/FOTO, VIDEO/ Sezonu začal Michal Horňák jako trenér druholigového B týmu Sparty. Ten byl po podzimu až čtrnáctý a vedení klubu sáhlo k výměně trenérů, sparťanské mladíky převzal Petr Janoušek. Horňák ale dlouho bez angažmá nezůstal, dostal nabídku převzít Viktorii Žižkov po odvolaném Michalovi Šmardovi. Přijal ji, s týmem dominantně vyhrál skupinu B ČFL a po baráži s Domažlicemi slavili na Žižkově postup!

Proslov trenéra Michala Horňáka a pokřik brankáře Milana Švengera. | Video: Michal Káva

Jak těké bylo připravit tým na barážové zápasy?

Z mého pohledu, přišel jsem v zimě, bylo těžké to, že jsme věděli po čtvrtém pátém kole, že do baráže půjdeme, před sebou měli deset kol a dva a půl měsíce jsme museli hráče udržet v koncentraci. Bylo to těžké, ale máme hodně zkušený tým. Sem tam jsme klopýtli a ne vždy byl výkon takový, jaký bychom si představovali, ale vidina vítězství v baráži a postupu nás hnala dopředu. Odvetné utkání bylo jedno z nejlepších, co jsem na Žižkově.

Sezonu jste začal na Spartě B, v zimě přišel na Žižkov a s ním slavil postup. Jaká to pro vás osobně byla sezona?

Byla taková zvláštní. Ze Sparty jsem odcházel rozladěný a nekousal to dobře. Přišla nabídka z Viktorky a jsem za to rád, dostal jsem zpátky do sebe jiskru, energii, poznal, že kluci jsou charakterově velmi poctiví a chtějí jít za svým cílem. Když jsem přišel, byli první o devět bodů, tak jsem se obával toho, abych jim to nepokazil. (usmívá se) Ale povedlo se nám to.

Co vás po náročné sezoně čeká dál?

Čtrnáct dnů budeme mít volno a pak začneme přípravu. Kluci si potřebují odpočinout fyzicky i psychicky, byl na ně vyvíjen velký tlak. Řekl jsem jim, ať odjedou na kraj světa, nemyslí na fotbal a za čtrnáct dnů to zase začne.

Jak se vám spolupracovalo s Václavem Kotalem?

Velmi dobře. Znám ho ze Sparty, kde jsme se střídali ve funkcích. On byl u béčka, já v áčku, pak jsme si to vyměnili. Je to velký odborník, pomáhá nám při zápasech, sleduje zápasy z tribuny a dává nám poznatky, vidí to jinak, než my z našeho pohledu. Na fotbal se díváme podobně.

Zdroj: Michal Káva

Jste zároveň asistentem u reprezentačního týmu do 21 let, který teď čeká Euro. Jak jste to zvládal?

Bylo to pro mě velmi složité. Musel jsem dělat pravidelnou přípravu s Honzou Suchopárkem a trenéry pro jednadvacítku a zároveň musel být na Žižkově, kde jsem denně, je to moje hlavní práci. Vůbec jsem nechtěl, aby jedna straně řekla, že se jí nevěnuju. Bylo to náročné psychicky, ale první cíl máme za sebou a teď bychom chtěli uspět s nároďákem.

Jaké bude mít Žižkov cíle v druholigové sezoně?

Prvořadé by mělo být se zachránit, zkonsolidovat tým, aby byl konkurenceschopný a pravidelně vyhrával.

Máte v plánu posily?

Ano, máme je v hlavě. Nevýhodou bylo, že jsme museli čekat do poslední chvíle, nevěděli, jak baráž dopadne. Teď to musíme začít urychleně řešit.

Zdroj: Michal Káva