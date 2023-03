Trenéři se mohou v zimě měnit i u týmů, které na podzim soutěži jasně kralovaly a přezimovaly na čele tabulkys luxusním devítibodovým náskokem. To je přesně případ Viktorie Žižkov. Během přípravy skončil Michal Šmarda a na jeho místo nastoupil Michal Horňák, na podzim trenér druholigové sparťanské rezervy. Tým povede společně s Václavem Kotalem, jenž bude v roli supervizora.

„Byl jsem vážně rád, když pan Kotal zavolal. Vidím s ním fotbal velmi podobně, i on preferuje hru se třemi obránci. Já jsem přišel jako trenér, takže trénuji mužstvo, Venca s námi konzultuje věci, chtěli bychom ho využít třeba ke sledování soupeřů. Respektujeme ho, chceme, aby nám pomáhal, přinášel postřehy i do tréninku,“ říká Horňák.

Toho přivítal kádr plný zkušených hráčů. „Věděl jsem, že je tam Venda Kadlec, Milan Jirásek, tedy kluci, co prošli Spartou. Tým je celkově velmi dobrý, vyvážený. Je tam zkušená obrana, má dobré tahové hráče na krajích, zkušenost ve středu zálohy a také má protřelé útočníky. Tým je dobře složený,“ pochvaluje si.

Ambice do jara nemohou být jiné, než návrat do druhé nejvyšší soutěže. Jen výhra v ČFL ale nestačí, vítěze obou skupin totiž čeká záludná baráž. „V tom je všechno složitější. Do jara určitě půjdeme i přes ten náskok všichni s pokorou,“ dodává Horňák.

Nabitý kádr nepotřeboval měnit. Přišel pouze senegalský útočník Sow, naopak odešla trojice méně vytížených hráčů Kabantsov (Sokolov), Buneš (Most) a Pek (Psáry).

