Ve skupině A České fotbalové ligy hraje hned šest pražských týmů z celkového počtu šestnácti účastníků. Každou chvíli je tedy na programu metropolitní derby, teď o víkendu se hrálo to, které je v této soutěži asi tím nejvyhecovanějším - Vltavín doma hostil Admiru. Parta z Kobylis byla v těchto soubojích jasnými vládci, vyhrála sedmkrát v řadě, až letos na jaře uspěli fotbalisté z Holešovic. A povedlo se jim to i podruhé v tomto roce, na domácím hřišti vyhrála "Lokáda" 4:1. Poprvé v sezoně brala tři body.

Hráči Loko Vltavín porazili v prestižním derby Admiru 4:1 a poprvé v sezoně si do tabulky skupiny A České fotbalové ligy připsali plný bodový zisk. | Foto: PFS

Šlo o souboj dvou týmů, kterým start nové sezony příliš nevychází, takže vidina bodů byla mimořádně lákavá pro oba soupeře. "Po nevydařeném startu jsme potřebovali vyhrát a na derby se moc těšili. Je to s nimi vždycky takové vyhrocené a pamatuji si, že jsme s nimi měli strašně dlouhou šňůru bez výhry, až teprve na jaře jsme to zlomili," říká útočník Vltavínu Jaroslav Veselý.

Po jeho akci padl první gól zápasu. Už v sedmé minutě centroval a míč si do vlastní branky srazil Venc. "Hodně nám to pomohlo," přiznal Veselý, vnuk legendárního útočníka Slavie Františka Veselého.

Ještě do přestávky se prosadil Osmani a když v průběhu druhé půle přidal další gól Boček, vedli domácí už tříbrankovým rozdílem. Hosty sice vrátil zpět do zápasu v 79. minutě Šiler, ale vzápětí dal Tichý výsledku konečnou podobu - 4:1.

"Doufejme, že na tuhle důležitou výhru navážeme. A rozjedeme sérii výher. I když teď nás čeká Královák, který vyhrál 5:0… Tak to bude další těžký zápas. Určitě to nepodceníme," dodává Jaroslav Veselý.

Na straně poražených pochopitelně panovalo zklamání. "Nejsem ani tak smutný, jako spíš naštvaný, protože jsme podali strašlivý výkon. Od začátku se to vyvíjelo jinak, než jsme si říkali. Upozorňovali jsme se na hru Vltavínu, na způsob jejich hry, jak tomu čelit, ani jedna věc tam nebyla. Pětadvacet minut jsme se vlastně nedostali na jejich půlku. Byl to strašidelný výkon, všude jsme byli druzí. Hráči Vltavínu byli rychlejší, důraznější, zatápěli nám a my jsme nebyli schopní tomu čelit. Byl to naší strany nejhorší výkon, co pamatuji za několik let zpátky. Tím nechci snižovat výkon Vltavínu. Hrál výborně," zhodnotil zápas trenér Admiry František Peřina.