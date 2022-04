„Věděli jsme o tom, že Vltavín má velkou kvalitu a do půle nás prostě převálcoval. I za stavu 2:0 hráli domácí dál otevřený fotbal. Musel jsem pak v kabině udělat trochu bugr, povedlo se nám snížit a vrátili jsme se do zápasu, když jsme snížili, a nakonec to i otočili,“ hodnotil trenér Admiry František Peřina.

Ten při skládání základní sestavy nemohl počítat se střelcem Zahálkou. Do hry ho poslal až v 62. minutě, kdy pořád platil díky dvěma gólům Jaroše stav 2:0 pro „Lokádu“. A jeho nástup na trávník přinesl čerstvý vítr. Během dvou minut srovnali Horák s Kuncem a osm minut po svém nástupu na hřiště rozhodl sám Zahálka parádní trefou zpoza hranice šestnáctky.

„V tom stavu, v jakém jsem byl, bylo jasné, že nebudu na hrotu všechno obíhat a nějak extra napadat. Spíš jsem se soustředil na to, abych se tlačil do koncovky. A při té jedné situaci jsem to zpoza vápna trefil parádně. Nakonec to byl vítězný gól, což je super,“ těšilo jej. „To, že zápas nakonec zlomíme a vyhrajeme, ukazuje vnitřní sílu, jakou Admira má,“ dodal úspěšný střelec.