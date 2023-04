Jedním z nejlepších hráčů třetiligového Loko Vltavín za poslední roky byl nezastavitelný kanonýr Petr Pejša. Jeho pravidelných gólových přídělů si všimli i v Plzni, která ho do svých řad zlanařila. Pak ale přišlo vážné zranění kolena a dlouhá rekonvalescence. První gól v plzeňském dresu, v jeho B týmu, si připsal o uplynulém víkendu. A shodou okolností jím rozhodl zápas právě na hřišti holešovické "Lokády". Pejša v 86. minutě rozhodl o výhře rezervy Plzně 2:1.

Petr Pejša ještě v dresu Loko Vltavín. | Foto: PFS

Zápas se přitom pro hosty vůbec nevyvíjel dobře. Už ve druhé minutě totiž Fišer v šestnáctce srazil unikajícího Maioneho, za což následoval pokutový kop. Trest mohl být pro hosty ještě větší. Sudí Ježek udělil plzeňskému obránci červenou kartu, následně ale na popud pomezního rozhodčího svůj verdikt změnil na žluté ocenění. Sám faulovaný Maione si postavil míč na penaltový puntík, z něhož ale orazítkoval pouze břevno Zadražilovy klece.

"Bohužel… Začátek jsme měli pomalejší a v prvním poločase dělali hodně nepřesností a ztrát, tím jsme pouštěli soupeře do nebezpečných situací. Také hosté mohli hned z první akce skórovat, ale ustáli jsme to a postupně se hra vyrovnávala," přibližuje průběh utkání vltavínský kouč Michal Zach.

Kopanina vyhrála bitvu o druhé místo. V Braníku padlo osm gólů

První gól viděli diváci v 56. minutě, kdy se prosadil plzeňský Štauber. "Bylo to po chybě při autovém vhazování a nešťastném odrazu," poznamenal Zach.

Jeho svěřence ale tento moment nakopl. "Začali jsme zvyšovat územní převahu a výsledkem toho byla vyrovnávací branka po pěkné akci, centru Kuchaře a hlavičce Jaroše," pokračoval trenér Loko Vltavín.

Dukla vyhrála i třetí jarní zápas. Ve Vyškově rozhodl Peterka

Domácí mohli vedení strhnout na svoji stranu, ale Podzimek se v dobré pozici dvakrát neprosadil proti brankáři Zadražilovi. A pak přišel trest v podobě gólu Pejši… ten z úcty ke svému bývalému klubu gól nějak přehnaně neslavil, byť z něj musel mít velikou radost.

"V době našeho největšího tlaku nám soupeř utekl do protiútoku. Několikrát jsme ho mohli zastavit, ale nedůrazem a shodou okolností se nám to nepodařilo. Škoda, zápas směřoval k remíze," dodal Zach.

Slávisté byli aktivní, alespoň bod ale zachraňoval Beran až v nastavení

„Pro nás hodně cenné a vydřené vítězství. Důležité bylo, že jsme neinkasovali v úvodu z pokutového kopu. Jinak to bylo vyrovnané utkání, v němž jsme nakonec byli my ti šťastnější. Poté, co soupeř srovnal, jsme neměli úplně dobrou desetiminutovku, ale nakonec jsme vstřelili vítěznou branku,“ těšilo trenéra Plzně B Josefa Parláska.

Vltavín – Plzeň B 1:2 (0:0)

Branky: 74. Jaroš – 56. Štauber, 85. Pejša. Rozhodčí: Ježek – Vojtěch, Stieber. ŽK: Matějka, Kovernikov – Fišer. Diváků: 220.