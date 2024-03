/FOTOGALERIE/ Dvanáctkrát v řadě nedokázali fotbalové pražské Lokomotivy Vltavín v ČFL vyhrát. Třináctka pro ně byla šťastná, využili totiž těžké chvilky třetí Hostouně a brzkou brankou ji zdolali 1:0.

Hostouň do zápasu vstoupila přesně jak nechtěla. Podle hodinek trenéra Rodingera uplynulo 38 vteřin hry, když obrana nechala propadnout do vápna centr, ten se odrazil k Maionemu a jeho rána byla dokonalá – 1:0. „S týmem, který tak dlouho čekal na výhru, jsme chtěli hrát co nejdéle na 0:0 a pak se stane tohle. Navíc v našem stavu,“ lamentoval Dominik Rodinger.

Jeho tým se totiž rozpadl na kousky a chybí v něm z úspěšné podzimní sestavy už příliš mnoho dílků. Ať už stopeři Štětka, Kosík, Charvát, tygr Zahranychnyy, na disciplinárku čekající Neruda, minule vyloučený Etemike. A do toho brzy odpadl Mládek. „Už není kde brát, při naší personální krizi zůstal na lavičce jen gólman Saladiak. A brát další borce už nemůžeme, protože až se jiní uzdraví, bylo by nás prostě moc,“ hrozí se Dominik Rodinger.

I tak žádal od týmu lepší výkon a nějaké góly. Blízko byl kapitán Fotr, jenže nedal, a zhuštěný blok domácí obrany na těžké terénu zbytek akcí Hostouně ubránil. „Byl to spíš remízový zápas, ale domácí svou šanci proměnili a my ne. Vymýšlet cokoliv bylo na tom terénu těžké,“ dodal Dominik Rodinger, který se modlí, aby se marodka Hostouně začala vyprazdňovat, zatím je to ale spíš naopak. A reálná síla Sokola je tak silně devastována.

Loko Vltavín – Sokol Hostouň 1:0 (1:0)

Branka: 2. Maione. Rozhodčí: Flade. ČK: 88. Fall (V).