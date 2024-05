Na první gól se čekalo až do samotného závěru první půle, když už to vypadalo, že se půjde do kabin za bezbrankového stavu. Hosté udeřili ze standardní situace a kapitán Kodr jim zajistil poločasové vedení 1:0.

"V prvním poločase byli opticky herně o něco lepší domácí, přesto jsme šli ale před odchodem do šatny do vedení my," začal své hodnocení kouč Motorletu Martin Poustka.

"První půle se nám herně povedla, drželi jsme míč dost hracího času a měli určitý tlak, ale bohužel se nedokázali prosadit střelecky a pak ze standardky inkasovali," doplnil jej trenér Loko Vltavín Michal Zach.

Hned po změně stran ale bylo srovnáno, když se hned po pár vteřinách po rozehrání prosadil Maione.

"Pro nás to byl hodně důležitý moment, uklidnil nás trochu," pokračoval Zach.

"Jednoznačně jsme zaspali," kroutil hlavou Poustka.

Neproměněná penalta Miroslava Stocha z 66. minuty:

ČFL: Vltavín - Motorlet, neproměněná penalta Miroslava Stocha. | Video: Deník/Michal Káva

Další průběh poločasu se podobal tomu prvnímu, jen si týmy vyměnili role. Nejblíže byl k vítězství Motorlet v 66. minutě, Stoch ale z penalty přestřelil. A když pět minut před koncem vychytal na druhé straně Dvořák Matějku, body se po remíze 1:1 rozdělily.

"Chtěli jsme pokračovat ve hře z první půle a zvýšit efektivitu, ale to se nám bohužel nedařilo. Přežili jsme penaltu a nakonec myslím, že je ten bod pro nás dobrý, protože znamená jistotu záchrany," dodal Michal Zach. Jeho tým může být v nejhorším případě bodově srovnaný s předposledními Karlovými Vary. S nimi má ale parta z Holešovic lepší vzájemné zápasy.

"Ve druhém poločase jsme byli opticky herně lepší pro změnu my. Neproměněná penalta a další vyložené příležitosti zamrzí, nicméně si troufnu říct, že remíza je z mého pohledu v konečném důsledku spravedlivá," uznal Martin Poustka.

Vltavín - Motorlet 1:1 (0:1)

Branky: 46. Maione - 45. Kodr. Rozhodčí: Nenadál - Mach, Schmeiser. Žluté karty: 72. Hruška, 90.+1 Čejda - 18. Candela, 71. Pokorný, 77. Rataj. Diváků: 174.

Závar před brankou Vltavínu po rohu Motorletu: