„Terén byl pro hráče těžký, ale zápas, který jsme představovali – dobré nasazení, pohyb v pořádku. Utkání nám splnilo to, co jsme chtěli,“ komentoval trenér Žižkova Michal Horňák. Vlašim vstoupila lépe do zápasu. Po oťukávací dvacetiminutovce otevřel skóre Rigo, který využil chyby v rozehrávce soupeře a brankáři Švengerovi střelou pod břevno nedal šanci. Pražané přitom zahrávali aut před vlastním vápnem. Gólman hostů musel za chvíli lovit míč z brány znova. Po centru z levé strany zvýšil šťastně Vala, od jehož těla se dostal mezi tři tyče.

Příprava Vlašimi jde podle plánu. Jsme spokojení, říká Hyský. Co kádr?

Vedení Vlašimi 2:0 ale probudilo Žižkov, který následně do přestávky byl lepší. Při prvním střeleckém pokusu se efektivní robinzonádou blýskl brankář Vágner, na ránu Štrombacha z bezprostřední blízkosti byl ale krátký. „Za stavu 2:0 jsme nechali vstoupit Žižkov do utkání. Když uděláte několik věcí hůř, tak se pak kupí. Do toho se soupeř chytil standardkou. Musíme si dát na to pozor, aby se to neopakovalo,“ mínil asistent trenéra Hyského Dušan Binder. Aby toho nebylo málo, tak těsně před poločasem si hosté vynutili pokutový kop, který bez problémů proměnil Jirásek.

„Po gólu na 2:0 jsme hráli trošku jinak. Do té doby jsme hráli složitě, chtěli jsme kličkovat na vlastní polovině na těžkém terénu. Pak jsme hru zjednodušili, byli víc na půlce soupeře a začali přehrávat Vlašim,“ uvedl trenér Žižkova Horňák.

Zdroj: Ondřej Jícha

Jenomže po přestávce hráli pouze Středočeši, kteří se víc tlačili dopředu. Jejich gólman Vágner se musel v plískanici hodně nudit a zahřívat. Trvalý tlak Vlašimi nakonec vyústil ve vítěznou trefu v 83. minutě Horský, jehož střelu si jeden z hostujících hráčů smolně srazil do brány tak, že gólman Pražanů byl bez šance zasáhnout.

„Každá výhra v téhle fázi přípravy tým povzbudí. Byly tam dobré pasáže, kdy jsme měli optickou převahu. Dobré utkání na těžkém terénu s kvalitním mančaftem, který je na papíře druholigový,“ uzavřel Binder. Oproti původním předpokladům sehraje Vlašim před generálkou s Jihlavou ještě jedno utkání v týdnu, v domácím prostředí se utká se Zbuzany. Hrát se bude ve středu od 14:30.

Vlašim – Žižkov 3:2 (2:2)

Branky: 21. Rigo, 27. Vala, 83. Horský – 34. Štrombach, 45. Jirásek (z pen.)

Sestava Vlašimi: Vágner – Vala, Halinský (46. Ngoga), Vilotič (65. Halinský), Heppner (75. Beránek) – Smejkal (46. Horský), Rigo (75. Zinhasovič), Křišťan (65. Šimeček), Suchan, John (65. Musil) – Svoboda (75. Biegon).